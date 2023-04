La exesposa de Ginés Corregüela destapa los comprometidos mensajes sobre Yaiza en el 'Deluxe'

Isabel Hurtado, la exesposa de Ginés Corregüela, ha puesto el ventilador en marcha en Viernes Deluxe. La mujer acudió al plató del magacín para enfrentarse al polígrafo. Sin veto en las preguntas, Hurtado ha mostrado un retrato nada complaciente del Rey de los Bocadillos. A pesar de seguir todavía casada con el concursante de Supervivientes, Hurtado destapa sus infidelidades, así como también los comprometidos mensajes que le llegaron sobre Yaiza Martín.

Convertido en el donjuán de esta edición de Supervivientes, Isabel Hurtado ha querido despejar todas las incógnitas que hay acerca de su todavía matrimonio, dado que legalmente sigue casada con Ginés, así como la información que le llegó sobre la actual pareja del Rey de los Bocadillos. Dado que no hubo censura alguna, la aún esposa del agricultor no tuvo problemas en contestar a preguntas que dejaron perplejos tanto a Jorge Javier Vázquez como al resto de colaboradores.

Hurtado comenzó fuerte, ya que confesó ante el polígrafo de Conchita que consideraba que a Ginés se le había subido la fama a la cabeza tras convertirse en un influencer en redes sociales y desde que logró el apodo del Rey de los Bocadillos XXL. Pero eso no fue lo peor, sino que la mujer habló de un hombre controlador y manipulador, ya que el 'Polideluxe' reveló que Hurtado se ha sentido espiada y controlada por su exmarido.

También, Hurtado reveló que sospecha que Corregüela se apropió de 4.000 euros que había en la casa a modo de ahorro para costear regalos que le hizo a Yaiza. "Yo después que me he enterado de que tiene un piso en Sevilla, imagínate", destapaba Hurtado, dejando caer que también que parte de ese dinero fue usado para alquilar un piso que utilizaba para verse con sus amantes. Lo peor es que llegó a acusar a una de sus hijas de la desaparición del dinero. "Dijo que el dinero se lo había llevado mi hija", compartió.

De igual forma, el 'Polideluxe' confirmó que los motivos por los que Hurtado no se ha divorciado del concursante de Supervivientes es porque él nunca ha querido y ha llegado a amenazarle con quitarse la vida si se separaba de él.

Acusaciones muy fuertes, que destaparon que Ginés llegó a tener tres relaciones paralelas con tres mujeres distintas. Pero el 'PoliDeluxe' también ha venido cargado contra Yaiza, dado que Hurtado revelaba que le habían llegado mensajes sobre la actual pareja de Ginés, que afirmaban que había sido acompañante de lujo.

"Los mensajes me llegaban desde Tenerife. A mí me han contado exactamente que ella estaba peleada con toda la familia, que no se hablaba con nadie y que era un cáncer de mujer", explicaba ante un plató completamente atónito. "Me dijeron que tenían pruebas sobre ella, que tenían muchas cosas y me dijeron que creían que ella era una escort", agregó.

Uno de los polígrafos más tensos que ha vivido el magacín, dado que no hubo ninguna mentira por parte de la todavía esposa de Ginés Corregüela. De misma forma, Hurtado respondió afirmativamente a que sintió vergüenza ajena al ver a su todavía marido y Yaiza manteniendo relaciones sexuales en Supervivientes. Una vez más, el 'Polideluxe' confirmaba su respuesta.

