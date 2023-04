Cristina Porta carga duramente contra Kiko Matamoros en 'Sálvame': "Estás ya en decadencia"

Cristina Porta ha vivido un momento tremendamente tenso con Kiko Matamoros este pasado viernes en Sálvame. La periodista se ha enfrentado cara a cara con el colaborador, hasta el punto de que este ha abandonado brevemente el plató. La reportera ha acusado al ex de Makoke de creerse "superior" y le ha dicho que le "queda poco tiempo" de vida en la televisión.

Tanto la periodista como Miguel Frigenti abandonaron temporalmente el piso de Solos, para poder ver unas imágenes de Ana Obregón durante la emisión del magacín. Por supuesto, su visita se aprovechó para que respondieran a los colaboradores, dado que ambos expusieron información y secretos de ellos en el apartamento, como el bloqueo de Isabel Rábago a Frigenti o que Marta López y Alba Carrillo no son amigas de verdad.

Aunque se esperaba que hubiera algún enfrentamiento con los tertulianos, nadie imaginó que hubiera un duro encontronazo entre Cristina Porta y Kiko Matamoros en Sálvame Naranja Plus. Primero se vio cómo la antigua comentarista de Punto Pelota había acercado posturas con Frigenti en el pisito. Fue así cuando este le dijo que Matamoros había apodado a la reportera como "Cristina No Importa".

Esto hizo que ambos se encararan en el plató. Inicialmente, Matamoros no quiso entrar al trapo. Es más, quiso mostrar completa indiferencia hacia Porta, como también hacia Frigenti. "Como no me hablo con ella… Lo que digan estos chicos en el pisito me da lo mismo, creo en la libertad de expresión", dijo secamente.

El comentario de "chicos" le molestó mucho a Frigenti, que le preguntó a Matamoros por qué se refería de esa manera hacia ellos. "Mirad cómo vais vestidos. ¡Pero si os falta el globito! Idos al parque", dijo de forma algo despectiva. Para Porta, este comportamiento fue la gota que colmó el vaso y aprovechó para cargar duramente contra el colaborador.

"Te crees superior, pero eres muy inferior ya, estás en decadencia y te queda muy poco y ya está", dijo Porta, lo que provocó que Matamoros se levantase y saliese del plató. Este movimiento hizo que la periodista le enviase un beso, a la vez que justificaba su ataque, comentando que Matamoros había sido "muy injusto con ella", porque él y ella "apenas" habían hablado en el plató. "No entiendo su actitud conmigo", se quejó. Aunque el colaborador salió del plató, no se marchó. Es más, le respondió cantándole, lo que provocó la sonrisa irónica de Porta.

