Makoke se sincera sobre Kiko Matamoros y se enfrenta al polígrafo de 'Sábado Deluxe'

Una semana más, el polígrafo de Sábado Deluxe vuelve a ser el protagonista del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. En esta ocasión, es Makoke quien toma el relevo a Alba Carrillo. La ex de Kiko Matamoros llevaba tiempo sin pisar el formato de La Fábrica de la Tele. Lo ha hecho muy decidida y dispuesta a mostrar su verdad ante la prueba de Conchita, tanto en lo referente a los conflictos que tiene con su exmarido, así como sus problemas económicos o el ‘affaire’ que tuvo con Brad Pitt.

A pesar de que se le acusó de aprovechar la ausencia de su exmarido, debido a que se encuentra en Dubái por compromisos profesionales de su prometida, la modelo Marta López Álamo, Makoke quiso desmentirlo. “Estoy muy empoderada. No vengo porque no esté Kiko. De hecho, sé que viene esta semana [que viene]”, respondió rotundamente la exconcursante de Mediafest Night Fever, sabiendo que, al pisar el Deluxe, sentía que estaba en “territorio hostil”.

La excolaboradora de Viva la vida no ha dudado en tocar temas muy sensibles, dentro de los que podía narrar, para poner en evidencias las supuestas mentiras de su expareja. Uno de los más delicados fue el relacionado con la orden de alejamiento que la Guardia Civil interpuso contra el colaborador de Sálvame tras la denuncia de Makoke.

La madre de Javier Tudela y Anita Matamoros quiso aclarar en espinoso asunto, confesando que rechazó voluntariamente la orden para Matamoros pudiera seguir trabajando los fines de semana en Telecinco. El ‘Polideluxe’ demostró que, efectivamente, decía la verdad, a pesar de las pruebas que Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez mostraron, contradiciendo su versión. Makoke aclaró que lo que mostraron era el auto anterior a la retirada voluntaria de la orden.

El polígrafo también demostró que Makoke nunca fue infiel a Matamoros durante el tiempo que estuvieron casados. Cuando saltó la pregunta sobre si le fue desleal a su exmarido en Ibiza y que este le descubrió, la tertuliana lo negó rotundamente y Conchita verificó que su negativa era cierta. Por el contrario, el ‘Polideluxe’ demostró que Makoke mentía cuando dijo que no vetó a la actual pareja de Matamoros en la peluquería a la que ella va habitualmente.

Por supuesto, Makoke abordó otras cuestiones, como sus problemas económicos. El polígrafo demostró que la colaboradora decía la verdad al asegurar que está asfixiada económicamente por culpa de la deuda de Hacienda que le ha derivado Kiko Matamoros. A pesar las suspicacias planteadas por Lydia Lozano y Jorge Javier, Makoke señaló que lo tiene “todo embargado”.

“Hago Tetris, intento vivir lo mejor posible. Tengo que agradecer, primero, a mis amigos y las parejas que he podido tener y que me han permitido viajar y lo que ha podido verse, también a mi hijo. Pero no me quejo, porque soy una privilegiada”, replicó a los colaboradores sentados en el plató. Sobre el origen de la deuda con Hacienda, Makoke dejó claro que no podía hablar “porque está judicializado”.

“Estoy deseando que todo pase, que el juicio acabe y poderos contarlo todo”, zanjó, respondiendo que ha tenido que empeñar joyas y relojes que les había regalado sus antiguas parejas. Por otro lado, se demostró que era verdad el que Kiko Matamoros la haya vetado como concursante en Supervivientes. “Este año también parece que soy persona non grata”, declaró, dado que se rumorea que Marta López Álamo será una de las concursantes de la edición 2023.

El miedo de Makoke a que Kiko Matamoros escriba sus memorias

Eso sí, el polígrafo dejó en evidencia uno de los principales puntos débiles de Makoke, al demostrarse que tiene un miedo irracional a que Kiko Matamoros escriba sus memorias y en las que cuente detalles sobre ella que le puedan hacer daño. A pesar de que ella respondió que no, Conchita señaló que la prueba decía que mentía. “Dejaré de hablar de él cuando deje de hablar de mí”, aseguró la exmodelo cuando Kiko Hernández le encaró que siguiese hablando de su exmarido.

En las preguntas más triviales, estuvo el ‘affaire’ que tuvo con Brad Pitt. El polígrafo demostró que, efectivamente, Makoke no mentía cuando declaró que tuvo una tórrida noche de pasión con el ganador del Oscar por Érase una vez en... Hollywood, que surgió durante la promoción en España de Siete años en el Tíbet, en noviembre de 1997. “El estreno de Siete años en el Tíbet fue un jueves y el viernes nos fuimos de fin de semana”, detalló.

“Después de nuestro encuentro, me llamó dos o tres veces, a principios de diciembre, para que fuera a pasar con él Nochevieja en Los Ángeles, pero le dije que no”, continuó, recordando el encuentro como una buena anécdota. “Era muy simpático, encantador y muy romántico. Recuerdo que nos pusimos a bailar en esa habitación de hotel”, agregó, confesando que solo vivió esa aventura con él “por ser quien es” y que le “faltó química” con el actor, desmintiendo haberse enamorado de él en ese encuentro.

