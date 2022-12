Jorge Javier Vázquez revela en 'Sábado Deluxe' que siente que Mila Ximénez le envía mensajes

Jorge Javier Vázquez se ha abierto en canal en Sábado Deluxe. El presentador del programa de La Fábrica de la Tele fue entrevistado por Susi Caramelo, con motivo de la publicación de su libro, Antes del olvido, a quien no dudó en comentarle lo mucho que echa de menos a Mila Ximénez. A pesar de haber fallecido en junio de 2021, el anfitrión del formato de Telecinco sigue aún procesando la muerte de quien fue una de sus mejores amigas, revelando que siente que, de alguna forma, la periodista aún se comunica con él.

El presentador mostró su lado más personal en una entrevista en la que también habló sobre las consecuencias del ictus que sufrió, así como otros aspectos más íntimos. Lo que más impactó sobre cómo aún sigue digiriendo la muerte de su amiga, expresando su dolor públicamente. Además, comentó que tras el fallecimiento de Mila, siguió sintiendo su presencia, como si le estuvieran enviando señales.

“Esto no lo he contado, porque me daba apuro, suena un poco como si estuviera flipado. Pero a mí, cuando ella se va, me han pasado cosas para las que he encontrado una difícil explicación y que me han protegido mucho. Esto lo tengo que decir, una serie de cosas que me llamaron mucho la atención, aunque ya hace mucho tiempo que no recibo ninguna señal. Yo creo que es porque ya empiezo a superar su muerte y comienzo a recordarla con una sonrisa”, confesó.

“Ahora cuando pienso en ella lo que hago es recordar los momentos divertidos, me río yo solo a carcajadas pensando en cosas que he vivido con ella, me estoy ya curando del dolor de la ausencia”, continuó, siendo uno de los momentos más personales de la noche.

Además de hablar sobre cómo sigue superando la muerte de Mila Ximénez, Susi Caramelo sacó a relucir un fragmento de su libro, donde revela que planeaba aumentar el grosor de sus genitales. “Durante años, he tenido complejo por el tamaño de mi pene. Estoy pensando en darme un tratamiento para darle grosor”, leía Caramelo, provocando que el presentador se pusiera colorado, aunque eso no le impidió revelar que sí, se retocó sus partes nobles.

“Es un tratamiento que te inyectan ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, un pene muy bonito y juvenil”, revelaba entre risas. “Ahora está de moda, es que a los tíos, con los años, todo se resiente”, afirmaba el catalán.

El presentador habló también de cómo se replanteó su vida tras sufrir un ictus en una discoteca de Marrakech. Vázquez reveló que llegó a grabar un testamento en su teléfono móvil mientras estaba aún convaleciente en la cama, para que su exnovio, a pesar de no ya tener una relación sentimental, heredase parte su patrimonio, como el apartamento que tienen en propiedad en Madrid o dos millones de euros.

Más que recuperado, el catalán, entre risas, comentó que debería volver a cambiar su testamento. “Tengo que cambiarlo, a ver si no me voy a morir y mi ex me va a matar para heredar”, señaló.

