La respuesta del Kun Agüero a la pregunta del dinero de David Broncano: "Podrías batir el récord"

David Broncano volvió a contar con un rostro del mundo del fútbol en La Resistencia este miércoles 22 de marzo: el Kun Agüero. El argentino, que tuvo que colgar las botas de forma precipitada en 2021 por problemas cardíacos, es ahora presidente de Kunisports, uno de los equipos de la Kings League, cuya primera edición llegará a su fin este fin de semana en el Camp Nou.

El exjugador del Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona contó al cómico el consejo que le dio su cardiólogo si Argentina ganaba el Mundial, como así ocurrió: "Solo me recomendó que viviese el partido lo más tranquilo posible. Pero cuando terminó, se me olvidó todo".

El Kun también se acordó de Iker Casillas, que también es presidente de otro de los equipos de la liga organizada por Ibai Llanos y Gerard Piqué. "En TikTok es muy malo, pero me hizo muchas paradas importantes", bromeó Agüero sobre los vídeos que publica el que fuera capitán del Real Madrid y la Selección Española.

Aprovechando la 'percha' de la Kings League, Broncano reveló que "Piqué me propuso ir al Camp Nou a tirar un penalti para un equipo, no sé para cuál. No puedo ir porque tengo una cosa. Me da pena porque yo no fallo nunca un penalti, meto todos. 100% de aciertos".

Broncano ahondó en su infancia preguntándole si su madre le regañaba mucho por estar siempre con el balón en los pies: "Me regañaba por escaparme siempre a jugar al fútbol", contó para añadir que "ella siempre tenía la esperanza de que le iba a tocar la lotería y nos iba a hacer ricos. No sabía que su mejor boleto era yo".

Pero lo más interesante de su visita (como cada vez que acude un futbolista al programa) era saber cómo respondía a la pregunta sobre cuánto dinero tiene en el banco. "Ha venido gente con mucho dinero, pero yo creo que tú podrías batir el récord", dijo Broncano para sonsacar algo al Kun.

Sin embargo, exfutbolista no quiso mojarse dando una cifra exacta: "No llevo bien la cuenta. Que la gente saque sus conclusiones, bastante, mucho". "Cien millones", espetó el cómico a lo que Agüero repitió: "Bastante". Y lo mismo ocurrió con la cuestión sobre sexo. "Bastantes", contestó con una sonrisa muy pícara.

¿Qué excusa te ha dado este desgraciado para no ir a tirar un penalti, @3gerardpique? @aguerosergiokun pic.twitter.com/hKvBjQ3TAe — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 22, 2023

