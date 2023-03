María Casado cuenta en ‘Las tres puertas’ que ella y su familia pudieron ser víctimas de ETA

Este miércoles se cerraban Las tres puertas en su segunda temporada, que se ha emitido en La 2 en lugar de en La 1 como su etapa anterior. Y lo hizo recibiendo como invitados al presentador Juan y Medio, a la bailaora Sara Baras y a Irene Villa, escritora y deportista que se hizo conocida por ser víctima de un atentado de ETA en 1991.

En su encuentro, Irene recordó cómo vivió aquel momento, cuando tenía 12 años. “Mi madre pensó que me habían asesinado porque nadie sabía dónde estaba yo. Me llevaron a otro hospital y ella pensó ‘a mi hija directamente al tanatorio y nadie me lo dice’”, le contaba a María Casado. “Cuando supo lo que me había pasado me dijo ‘hija, aquí hay que perdonar’. Bueno, me dio dos opciones: maldecir a los terroristas o elegir ‘que tu vida empieza hoy, elige. Y si tu vida empieza hoy el rencor es un lastre mucho mayor que unas piernas de titanio’ y dije ‘mamá, tienes razón, he nacido sin piernas y perdono para vivir’”, continuó diciendo. Del mismo modo, reconocía que su hermano y su padre no tuvieron esa capacidad para perdonar, y estuvieron un tiempo dominados por la rabia.

María Casado entonces habló de cómo ella misma podría haber sido víctima de un atentado terrorista, el del Hipercor de Barcelona que tuvo lugar el 19 de junio de 1987 y que causó 21 muertos y casi medio centenar de heridos. “En el año 87 yo vivía muy cerquita de Hipercor y aquella tarde íbamos a ir a comprar toda la familia”, narró la comunicadora. “Íbamos a ir mi abuela, mi madre, mi tía, mis primos y yo. De hecho, mi tío se fue a trabajar pensando que estábamos todos allí”, añadía.

Sin embargo, no acabaron yendo al supermercado por un problema de salud. “Nos libramos. ¿Sabes por qué? Porque a mi tía le dio un dolor de barriga. Cuando acabó de comer, algo le sentó mal y le dijo a mi madre: 'vamos a dejarlo para otro día'”, le siguió contando a Irene Villa.

La entrega de anoche de Las tres puertas tuvo una media de 314.000 espectadores y un 2,2% de cuota de pantalla. Esta segunda temporada escribía así su punto final con un promedio de 317.000 espectadores y un 2,1%, un dato por debajo de la media de la cadena, que en febrero fue de 2,8 puntos porcentuales.

