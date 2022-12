El Sevilla apoya a Patricia Conde en la polémica de ‘MasterChef Celebrity’: “Olé tú, valiente”

Patricia Conde ha dinamitado MasterChef Celebrity justo tras su gran final, en la que Lorena Castell se elevó como ganadora. La actriz y presentadora se despachó a gusto en su cuenta de Instagram el día de su eliminación, con sentencias como que la televisión es mentira, que se somete a los concursantes a una gran presión y que frenó en su cocinado para que su compañero Manu Baqueiro la adelantase y llegase él último duelo.

Más tarde, Patricia editó el texto, y señaló a la organización del programa por hacer cosas como apagar su horno, y apuntó que dos compañeros se habrían drogado durante la grabación de una entrega que se desarrolló en el hipódromo. Ha dejado claro que está muy desconforme con la forma en la que se desarrolló la competencia, donde primaba el show por encima del cocinado, y sus palabras provocaron que la productora Shine Iberia diese un comunicado desmintiendo sus afirmaciones.

Esta mañana, en el programa Aruser@s de laSexta, Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, ha opinado sobre la polémica en la sección que tiene en directo, y ha roto una lanza por Patricia Conde. “Me va a permitir que saque el cobarde que llevo dentro, no me voy a mojar nada”, empezó diciéndole a Alfonso Arús en su intervención.

“Simplemente, Patricia Conde no lo ha pasado bien en MasterChef Celebrity y ha hablado en las redes sociales. Ayer me ‘whatsapeé’ con cuatro o cinco exconcursantes del Celebrity y todos opinamos lo mismo”, siguió contando el líder de Mojinos Escozíos, que participó en la cuarta temporada del talent show culinario y fue el segundo eliminado. “El calificativo, que no lo pongo yo, es algo en lo que pensamos todos en común: olé tú, Patricia Conde. Que se ha atrevido, ha sido valiente, y ha dicho que la televisión es mentira. ¿Qué opinamos los que hemos estado allí? Olé tú, porque ninguno de los que hemos estado allí hemos hablado”.

“Ha dicho que no lo ha pasado, lo ha dicho en las redes sociales. Y su representante le ha dicho que lo quite. Porque, según han dicho ellos, no lo he dicho yo, hay una cláusula de confidencialidad que usted tiene que pagar una pasta si dice algo de lo que ha visto ahí dentro. No lo he dicho yo, no lo han dicho los demás, no, por eso digo: ole tú Patricia Conde”, finalizaba El Sevilla.

Como ya explicó BLUPER, la cláusula a la que se estaría refiriendo El Sevilla es la conocida como ‘cláusula María del Monte’. El periodista Rocco Setinhäuser fue quien expuso hace un año que los aspirantes podrían enfrentarse a una penalización de 100.000 euros si cuentan lo que ocurre en las grabaciones. Algo que empezó a hacer el programa después de que María del Monte abandonase de forma abrupta la primera edición de MasterChef Celebrity, descontenta con el trato que se le estaba dando a los famosos que competían.

