Aitana confiesa la complicada situación que vive por algunos fans: "Estoy pasando miedo"

Aitana visitó este jueves 1 de diciembre La Resistencia junto a Jorge Motos y Jelén García para promocionar la serie La Última. La cantante protagonizó momentos divertidos y surrealistas en el programa de David Broncano, pero también hizo una confesión inesperada que rompió por un momento el tono distendido del formato.

Todo comenzó cuando el presentador se interesó por el lugar de residencia de sus invitados. "Yo ahora mismo vivo en Madrid, pero llevo mucho tiempo en Barcelona", dijo Jelén. "Di código postal", le indicó Broncano.

La actriz no dudó en dar los códigos postales de sus residencias en Madrid y Barcelona, algo que también hizo Jorge sin dudarlo. Sin embargo, al llegar el turno de Aitana no ocurrió lo mismo. "¿Tú puedes decir legalmente dónde vives o eso podría provocar que de repente llegara un helicóptero con gente de distintos países?", bromeó Broncano.

"Tengo que serte sincera y es que últimamente está viniendo gente a mi casa", le contestó la artista, visiblemente incómoda con el tema. "¿Pero en plan cumpleaños? ¿Estás haciendo muchas fiestas?", se interesó el humorista. "No, en plan de miedo. Sé que este programa es de diversión, pero lo estoy pasando un poco mal", confesó la finalista de Operación Triunfo 2017.

Fue entonces cuando la catalana procedió a narrar el problema que está sufriendo por culpa de algunos fans que exceden los límites de la intimidad. "Cada vez que alguien me para por la calle, me hace muchísima ilusión porque es superbonito cuando alguien reconoce tu trabajo. Si puedo y tengo tiempo, me paro y hablo con esas personas", comenzaba explicando.

"Intento ser simpática, pero aquí en confianza os digo que mi casa es mi único sitio de intimidad", añadió. "Quizá no debería contarlo, pero estoy pasando un poco de miedo".

"Prefiero no decirte mi dirección, si te parece bien", zanjaba entonces Aitana. "¿Tú sueles decir la tuya?", le preguntaba a Broncano, a lo que el presentador respondió que no. "Un día la dije", recordaba. "Y yo te dije que eras tonto", le espetó la cantante. "Dije 'no pasará nada' y al cabo de dos días me hicieron muchas fotos, casi se me ve haciendo petting en una esquina...", confesó el presentador antes de proseguir con la entrevista.

