Las lágrimas de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' tras las palabras de Javi sobre Claudia

La actual edición de La isla de las tentaciones está mostrando la parte más sensible de Sandra Barneda, presentadora del programa de Cuarzo Producciones. Algo que se volvió a ver en la noche del pasado jueves, cuando la comunicadora se rompía por completo ante las palabras de Javi, pareja de Claudia.

Los chicos decidieron que Javi fuese el elegido para ver las imágenes en directo de Claudia durante diez minutos. En un primer momento, él no quería enfrentarse a las imágenes por miedo a descubrir que su pareja se hubiera dejado llevar más con Álvaro, y no estaba preparado para verlo.

Los miedos de Javi se cumplieron y las imágenes no fueron agradables para él, y es que vio a la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa hablando con Álvaro en la cama. En el clip, Claudia le comentaba a Álvaro que dudaba de su saldría del programa con su novio y reconocía que se sentía muy atraída por él. Unas palabras que hirieron a Javi más que un beso y acabó llorando y pidiendo ver a su novia.

[Así se explica la 'luz de gas' con de la hoguera de Ana y Cristian en 'La isla de las tentaciones']

De la misma forma, tanto antes como después del visionado de las imágenes, Javi le dedicó unas bonitas palabras a su novia: "Estoy enamorado de ella y de mi relación con ella. Llevo un año y medio siendo el chico más feliz del mundo".

El participante reconocía que cuando se refiere a su novia, solo puede contar cosas buenas de ella y de su entorno: "Es generosa, noble, su padre y su madre me quieren… Lo que en ella y en lo que le rodea es genial". Por eso estaba seguro de que si su relación se terminaba, una parte de él también se va a ir.

Unas palabras que emocionaban a la presentadora: "Me estás partiendo a mí", le decía a Javi. Asimismo, el concursante de La isla de las tentaciones aseguraba que no veía "convencida" a su novia de querer dejarle.

Pero el momento más emotivo llegaba cuando Javi, completamente roto, no podía parar de llorar. En ese momento, la presentadora le daba un abrazo que sin duda necesitaba. "Piensa en todo lo que me has dicho, en ese amor que sientes. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Tú crees que se puede evaporar un amor así?". Y añadió, para acabar de animar a Javi: "Si ese amor es tan bonito y maravilloso como lo has descrito, esto no lo rompe La isla de las tentaciones.

Sigue los temas que te interesan