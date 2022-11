Anitta señala en ‘La Resistencia’ a la persona que le invitó a ‘perrear’ ante Isabel Díaz Ayuso

Este lunes, La Resistencia recibió como invitada a la cantante Anitta, quien es una de las artistas del momento. No solo por las grandes escuchas en streaming de sus temas, sino por la estampa que dejó el pasado fin de semana en los premios Los 40 Music Awards. Y es que en plena actuación, se bajó a bailar con el público y acabó ‘perreando’ delante de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que pronto se convirtió en un vídeo viral.

El presentador David Broncano no se pudo resistir a preguntarle por todo lo que sucedió entonces, y ella explicó cómo llegó a producirse la situación. “Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York. Llegué casi el momento del premio y dije mira, la luz, Dios, yo y estamos bien”, narraba la invitada del programa de Movistar +.

“Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó”, desveló Anitta, dejando claro que no fue nada casual, sino que le habían recomendado especialmente que se detuviese ante Ayuso. “Podría ser perfectamente la hija de Bolsonaro”, decía entonces David Broncano, lo que dejó muy sorprendida a la invitada de La Resistencia. “¿En serio? No lo sabía”, contestaba la cantante, que continuó entonces su relato.

[Jorge Javier Vázquez arremete contra Isabel Díaz Ayuso por su discurso a favor de los toros]

Así, Anitta reconoció no saber ni quién era Isabel Díaz Ayuso ni en qué consistía exactamente su cargo político. “Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en mi país está el presidente; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto”, contó la cantante. “Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que aquí el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo...”. “Ella me sonrió y me dio buena vibra”, añadió, para dar por zanjado el tema.

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼



Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022

La reacción de Ayuso

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso también dio su versión de lo sucedido en El programa de Ana Rosa, donde acudió para ser entrevistada por Ana Rosa Quintana. “Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso”, confesaba la política madrileña a la presentadora del magacín. “Estuve hablando con Anitta antes, pero yo no me esperaba esto”, aseguró, relato que encaja con lo que la brasileña narró horas después en La Resistencia.

[Isabel Díaz Ayuso acaparó esta temporada más minutos en programas de televisión que Pedro Sánchez]

“Yo me sentí como Paco Martínez Soria, no sabía dónde mirar y cuando vi eso dije, bueno pues para delante (...) Pasó y ya está, me hizo gracia y la fiesta fue una maravilla”, siguió diciendo en el plató de Telecinco, y bromeó sobre cómo al ver a Anitta bailar pensó en que tiene que ir más al gimnasio.

Sigue los temas que te interesan