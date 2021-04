La 'cláusula María del Monte' de MasterChef: multa de 100.000 euros por contar lo que pasa dentro

Jorge Javier Vázquez ha abierto una polémica en torno a MasterChef por acusar a TVE y a la productora Shine Iberia de poner al límite a los concursantes para generar contenido televisivo a pesar de presumir de ser un formato 'blanco' y familiar.

Después de que el presentador haya asegurado que muchos de los exconcursantes anónimos y famosos se han puesto en contacto con él para confirmar que lo que dijo es cierto, el periodista Rocco Setinhäuser ha desvelado la cláusula que dificulta que esos testimonios se hagan públicos.

Según ha explicado en su cuenta de Twitter, el abandono de María del Monte en la primera edición de MasterChef Celebrity obligó a la productora a tomar medidas de cara a las siguientes ediciones. Así, se estableció una cláusula, conocida entre bambalinas como la 'cláusula Maria del Monte', por la que los aspirantes podrían enfrentarse a una penalización de 100.000 euros si cuentan lo que ocurre en las grabaciones.

ℹ️ Todo empezó con la espantada de Maria del Monte, sin avisar lo anunció, en ese momento se introdujo la cláusula " MARIA DEL MONTE " ( así lo llaman los ViPS) sÍ hablas y explicas como funciona por dentro puedes pagar 100 mil Euros de penalización. https://t.co/e5sjXIg7qb — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) April 26, 2021

Sobre esta sanción ya habló el pasado verano Saray Carrillo, la concursante más polémica de la octava edición anónima del talent. Tras su expulsión, la cordobesa atacó en varias ocasiones al programa e incluso llegó a desvelar en las stories de su Instagram cómo quedaría el top 5 de la edición.

En medio del revuelo, la exaspirante concedió una entrevista al canal Va de tele en la que aseguró haber recibido advertencias por parte de la organización: "No quiero liarla parda, pero he tenido advertencias de la productora, aunque no creo que MasterChef me vaya a mandar un matón para contarme el pescuezo", afirmó. Según sus palabras, la empresa le lanzó ataques como "tú eres una muerta de hambre, nosotros tenemos mucho dinero y te vamos a arruinar la vida. Vas a tener que trabajar toda tu vida para pagarnos".

Polémica

Esta controversia se iniciaba el pasado viernes 23 de abril cuando Jorge Javier Vázquez, en medio de Sálvame, lanzaba unas duras palabras contra Macarena Rey, SEO de Shine Iberia. "Leí el otro día una entrevista de la responsable de Maestros de la costura y MasterChef en la que decía que ellos competían contra Supervivientes con gente que cocina, diseña trajes, con un programa blanco", comenzaba diciendo el presentador.

"Y entonces, coge y va y para la próxima edición de MasterChef Celebrity fichan a Victoria Abril. ¡Tócate los cojones! Una tía que es conflictiva, que es negacionista, que le han dado hostias hasta en carnet de identidad... Y ahora resulta que es un programa blanco", criticaba.

Jorge Javier: "Me gustaría que muchas de las personas conocidas que han ido a trabajar a #Masterchef explicaran cuál ha sido su experiencia y en que situaciones límites se les ha colocado para que luego dieron juego en el programa. Programa blanco, tururú" #yoveosálvame pic.twitter.com/oq9Wljtw6v — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) April 23, 2021

Lejos de detener ahí su discurso, el catalán destacaba la "hipocresía" de TVE y aseguraba que le gustaría que "muchas de las personas que han ido a trabajar a MasterChef, que son conocidas, explicaran cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límites se les ha colocado para que luego den juego en el programa".

Este lunes, el presentador de Sálvame volvía a la carga: "Tengo el teléfono repleto de personajes que han aparecido en este programa y me están diciendo que si ellos hablasen se armaba la de Dios es Cristo".

Además de recibir el testimonio de varias estrellas que han pasado por la versión Celebrity, Jorge Javier afirmaba que también le habían llegado mensajes privados de "personajes anónimos que han llegado a la final de este programa". Según su relato, esos participantes aseguran que "desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas se van a quedar o a quién van a ayudar con los platos".