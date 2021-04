Ana Rosa cuestiona las lágrimas de Yolanda Díaz: "No lloraban ni cuando morían 900 personas"

Lejos de achantarse en su guerra contra Pablo Iglesias, Ana Rosa Quintana ha radicalizado aún más su discurso y este martes abría su programa criticando al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos por "utilizar las amenazas de una persona con esquizofrenia para hacer campaña".

"Primero fueron unas balas y ahora una navaja ensangrentada, ¿qué será lo próximo en este thriller en el que se ha convertido la campaña de Madrid? Condenamos rotundamente, una vez mas y sin fisuras, las amenazas a políticos. La noticia también es que detrás del envío de la navaja no había ningún grupo fascista, era un hombre con una enfermedad mental que había puesto su nombre en el remite", continuaba.

"Lo que vimos ayer fue muy grave, utilizar a una persona con esquizofrenia para hacer campaña. Primero fue la teatralización de Lastra con el 'no pasarán' de la Guerra Civil, luego el llanto de Yolanda Díaz en la tele, no habíamos visto llorar a nadie del Gobierno ni cuando morían 900 personas al día...", añadía indignada la presentadora.

"Y la ministra Maroto exhibía las amenazas de una persona con una enfermedad mental en tres mítines en un solo día, confundir un trastorno con el fascismo es una forma de estigmatizar. Cuando lo prioritario durante la pandemia es la sanidad, se plantea un cordón sanitario, no al virus, ni a la fátiga pandémica, si no al adversario político al que acusan de no condenar las amenazas", seguía.

"¿Han exigido PSOE y Podemos a Bildu que condene los asesinatos de ETA? No, y eso que ellos tenían un máster en cartas amenazantes, y se hacen fotos con ellos y pactan los Presupuestos. En 2015 actuó la fiscalía de oficio contra un menor desequilibrado que agredió a Rajoy, el propio Rajoy nunca denunció al menor para quitar hierro al asunto, también se quitó importancia al asunto en un sector de la oposición", recuerda la periodista.

"Grande-Marlaska es el responsable de la seguridad de los candidatos e incluso de su propia seguridad. No ha evitado que lleguen a dos ministerios balas y navajas, le echan la culpa Correos y Correos a un pobre vigilante", argumentaba enfadada con la actitud del Gobierno de España.

"Repiten que esta campaña va de fascismo o democracia, en realidad van de democracia o salud mental. Quieren movilizar a su lectorado desquiciando a una población que ya está muy cansada. Lo que tendrían que hacer es vacunarse contra la confrontación para dejar de contagiar la ira a la gente, me refiero a absolutamente a todos, tenemos bastante con una pandemia".

Pablo Iglesias amenaza con demandarla

Por su parte, Pablo Iglesias ha anunciado su intención en un vídeo de pedir amparo a la justicia si Quintana no rectifica "el bulo de las residencias". "Esta mañana ha vuelto a ocurrir un acosa muy grave: Ana Rosa Quintana, que presenta el programa de más audiencia de la mañana en España, volvía a difundir el bulo de que el responsable de las residencias en Madrid era yo y no la señora Ayuso. Una mentira que basta leer el BOE para desmentir, pero que está detrás de las amenazas de muerte a mi padre, mi madre, la ministra de Igualdad y yo, como pudo leer todo el mundo en la carta que recibimos, que venía acompañada con cuatro balas", ha dicho Iglesias en un vídeo subido a las redes sociales.

"Ana Rosa sabe perfectamente que las competencias eran de las comunidades autónomas y conoce también perfectamente las órdenes que dio Ayuso prohibiendo que los mayores de las residencias fueran trasladados a los hospitales. Pero, aunque lo sabe, insiste en mentir", continúa.

Por todo ello, el líder de Unidas Podemos ha pedido formalmente una rectificación a Mediaset España "por seguir difundiendo esta mentira y esperamos que rectifiquen, o pediremos amparo a la justicia".