'Amor con fianza' alcanza el top 10 de Netflix: las claves del éxito del reality de parejas perfecto

Amor con fianza regresaba el pasado 10 de noviembre a Netflix con una nueva versión todavía más 'premium' que su primera temporada. El reality de parejas, que se ha trasladado a Cerdeña para las nuevas entregas, ya está cosechando sus primeros frutos y en su primera semana ha conseguido colarse en el top 10 de la plataforma en España.

El formato producido por Fremantle acumuló 5.420.000 horas vistas entre el 14 y el 20 de noviembre, primera semana completa en la que ha estado disponible en el catálogo de la plataforma, un hito que confirma el éxito de un reality que ya en su primera temporada conquistó a la audiencia internacional, colándose en el top 10 de más de una veintena de países.

La buena acogida de este programa no es de extrañar teniendo en cuenta que se trata, sin duda, de uno de los mejores reality de parejas de la televisión actual. En pleno auge de formatos que ponen a prueba el amor y la fidelidad, Amor con fianza: destino Cerdeña consigue diferenciarse de todos los demás y en esta segunda temporada afina todavía más su ritmo y su personalidad.

'Amor con fianza' ocupa la novena posición en el ránking de Netflix en España.

Seis nuevas parejas se enfrentan a sus miedos y al temible 'eye detect' de la mano de una Mónica Naranjo que brilla más que nunca al frente del reality. Sus mordaces intervenciones, sus gesticulaciones y hasta sus silencios son un claro valor añadido para el programa. Pero, además, la cantante combina como nadie la frialdad que se le exige en su papel con los gestos de empatía, cariño y tranquilidad que necesitan los concursantes en muchos momentos de este desafío.

Amor con fianza ha sabido pulir las carencias de su primera temporada y potenciar los aspectos que han llevado al formato al privilegiado lugar en el que se encuentra. Los episodios presentan un ritmo trepidante en el que, tras una brevísima presentación de las parejas, el espectador se encuentra pronto con las primeras sorpresas y los primeros dramas.

La idea de someter a los participantes al 'eye detect' con una primera pregunta sin que apenas se les conozca genera tramas de interés desde el inicio, dando el pistoletazo de salida al juego que forma el eje central del programa.

Por otro lado, el trabajo del equipo de casting brilla y aporta a cada pareja una trama adaptada a su propia historia personal. Una amante del pasado de Vicky, un soltero basado en los gustos de Alejandro o un amigo con el que Sara siempre tuvo atracción sexual suman interés al reality y lo diferencian de cualquier otro del género.

Seis parejas ponen a prueba su amor en 'Amor con fianza: destino Cerdeña'.

El hecho de no separar a las parejas en función de su género no sólo permite contar con participantes LGTBI, sino que además también aporta un extra al concurso, ya que a las tentaciones del exterior se pueden sumar las de otros concursantes con los que conviven (y no vamos a hacer spoiler, pero este aspecto funciona a la perfección).

Otro punto clave del éxito de Amor con fianza es la edición de las imágenes que muestran a los participantes. Estas píldoras audiovisuales les permiten hacerse una idea muy superficial de lo que está pasando en la otra casa, teniendo que pagar 1.000 euros cada concursante si quiere conocer más detalles. Sin embargo, se trata de vídeos muy condensados y en muchas ocasiones manipulados para poner al límite la confianza de las parejas.

Todos estos aciertos se combinan con una factura visual y una edición que hacen de este reality una delicia para cualquier amante de este tipo de formatos. Por poner una pega: la cuestionable estrategia de Netflix de lanzar todos los episodios del tirón, dejando la entrega final para la semana siguiente. Esto permite a los espectadores más impacientes darse un atracón de Amor con fianza en un fin de semana, pero impide al formato entrar en el debate social y estirar su repercusión.

En definitiva, Amor con fianza: destino Cerdeña es sin duda el reality de parejas perfecto y el éxito de su segunda temporada o hace más que augurarle un brillante futuro, para fortuna de sus seguidores.

