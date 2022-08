Ana María Aldón reaparece en ‘Ya es verano’ y señala a Gloria Camila como topo

La diseñadora andaluza Ana María Aldón llevaba unas semanas sin aparecer como colaboradora en ningún programa de televisión, en concreto, desde que terminase Viva la vida, formato en el que había estado trabajando durante los últimos meses. Este 21 de agosto, Ana María ha debutado como comentarista en Ya es verano, el nuevo magacín de Telecinco para los fines de semana, y allí ha sido preguntada, como cabía esperar, por su matrimonio con José Ortega Cano y la pelea que habría sucedido en su casa el 24 de julio en la que también estuvo implicada Gloria Camila.

El tema se introdujo a través de unas declaraciones de la periodista Isabel Rábago en El programa del verano, y según Ana María, se trata de una versión “bastante acercada y cercana” de todo lo que ocurrió, pero aclara que ella no ha sido quien lo filtró.

Entonces Ana María Aldón señaló de manera directa a Gloria Camila Ortega, la hija de su pareja. “De mí no es, de mi marido tampoco porque no habla con ella, supongo que será de la otra persona que estaba allí”, advertía, para luego confirmar que hablaba de la joven, que ahora concursará en Pesadilla en el paraíso.

[Gloria Camila Ortega, tercera concursante confirmada de ‘Pesadilla en el Paraíso’]

Sobre el tema, Ana María explicó que Ortega Cano no es quien decidió irse de la discusión, sino ella misma, y añadía que aquel día no esperaba ver al torero en casa y que se asustó mucho al ver la puerta del garaje abierta; pensaba que habían entrado a robar.

“Lo que dice Gloria es cierto, no fue en el jardín de la casa. Pero yo no voy a entrar en lo que pudo ocurrir o se pudo decir, porque eso pertenece a la intimidad más grande que tengo en mi casa, de mi familia, y no voy a entrar en lo que se pudo decir”, apuntaba. “Estábamos tres personas. Mi marido y yo, luego vino Gloria. No hace falta que me desmientan porque había tres personas y estábamos en mi dormitorio, donde yo duermo. No hay habitaciones colindantes, de ahí a la calle hay un buen trozo. Es imposible que se escuche fuera”, añadía por último, finalizando el tema.

Por otro lado, Ana María desmintió una información del periodista Kike Calleja, quien aseguró que estaba negociando una exclusiva para anunciar su ruptura. “No solo no ha salido la exclusiva, sino que no va a salir porque yo, en ningún momento, he viajado a Madrid para hacer la exclusiva. No solo es mentira, es que no he hablado con nadie”, aseguraba la andaluza, que cree que “no se puede mentir de esa manera”. Del mismo modo, ha cargado contra ‘la vecina traidora’, quien se ha convertido en uno de los personajes de la semana en Sálvame, y de la que insinuó que pronto recibiría noticias suyas.

