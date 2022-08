El grotesco espectáculo en 'Sálvame' de la vecina de Ortega Cano, con una agresión en directo

La presunta crisis matrimonial que vive el matrimonio formado por Ortega Cano y Ana María Aldón sigue siendo un tema recurrente en Sálvame. Muchas son las voces que aseguran la mala relación que existe entre ambos, y una de ellas es la de Ana, vecina del apartamento que el torero y su mujer poseen en Costa Ballena, Cádiz.

Hace unos días, el programa conectaba en directo con la vecina, pero en la tarde de este miércoles el espacio de Telecinco la invitaba al plató, para que revelara más datos sobre la situación del matrimonio. Si bien es cierto, en la conexión realizada hace varias jornadas desde Cádiz, Ana descalificó en varias ocasiones a Ana María Aldón, calificándola de "aprovechada", "bajuna" o "cateta".

Pero en esta tarde, la "vecina traidora", tal y como han bautizado a su invitada desde el programa, no ha dedicado su discurso al torero, sino a Kiko Jiménez, expareja de Gloria Camila y colaborador presente en el plató.

Ana y su hija, Virginia Labrador, fueron personajes frecuentes en el programa de Telecinco Mujeres y Hombres y Viceversa, algo de lo que se ha hecho eco Jiménez, asegurando que, en varias ocasiones, Ana insinuó que quería que su hija comenzara una relación con el extronista. "La vecina traidora quería que yo fuera el novio de su hija", afirmaba el 'influencer'.

Algo que no ha gustado a la invitada de Sálvame que ha perdido los papeles. "Eso es mentira, tú eres un aprovechado por estar aquí. ¡Estás aquí por Gloria Camila!", gritaba mientras miraba fijamente al colaborador. En ese momento, se ha levantado de su silla y se ha encarado directamente con Jiménez, creando una situación un tanto tensa.

"¡No hables de mi hija!", repetía Ana. En ese momento, la vecina de Ortega Cano agarraba el bolso de Marta López, sentada al lado de Kiko Jiménez, y realizaba un gesto de amenaza, intentando agredir al colaborador. En ese momento, las presentadoras del formato, Terelu Campos y Adela González, saltaban en defensa de Kiko, afeando la conducta de la andaluza.

Pero este grotesco espectáculo no ha terminado ahí. Poco tiempo después, la discusión subía aún más el tono, tanto es así, que la invitada del programa cogía el vaso de agua que suelen tener los colaboradores en su sitio y se lo arrojaba al colaborador en pleno directo.

"No, no, no, Ana. Tranquila", comentaban Terelu Campos y Adela González. Acto seguido, irrumpía en el plató Omar Suárez, redactor del programa y parece ser, persona de confianza de la invitada, para intentar relajar la situación. Segundos después, Terelu Campos le pedía a la protagonista que pidiera disculpas a Kiko por lo que acababa de realizar, pero lejos de eso, le realizaba un 'corte de manga'. Finalmente, la vecina abandonaba el plató tras protagonizar un espectáculo en pleno directo, con agresión incluida.

LA VECINA TRAIDORA LE LANZA UN VASO DE AGUA A KIKO JIMÉNEZ Y NO SE DISCULPA #yoveosálvame pic.twitter.com/9TRLzLl6ej — EliamSweet (@eliamsweet) August 17, 2022

