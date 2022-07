La emocionante despedida de Emma García de ‘Viva la vida’: “Cerramos una etapa maravillosa”

El programa Viva la vida puso punto final a su andadura televisiva este domingo. El magacín de Mediaset de los fines de semana arrancó en un lejano 20 de mayo de 2017 con Toñi Moreno a sus mandos, y el 10 de noviembre de 2018 pasó a estar capitaneado por Emma García, que ha sido su presentadora titular hasta ahora su cierre, que se produjo este 25 de julio.

La última entrega de Viva la vida ha estado llena de emoción, y Emma no ha podido ocultar sus lágrimas al despedirse de sus compañeros. “Cuando os miro, me emociono mucho, muchísimo, porque cerramos una etapa que para mí ha durado 4 años, una etapa maravillosa. Asumí este reto con ilusión y humildad y con muchas ganas de aprender. Me propuse una cosa, aportar, y dije ‘tengo que mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora’. No era fácil y ha sido fácil gracias a vosotros, equipo, porque me he sentido tan arropada. Es tan importante sentiros para la persona que da la cara. He sido arropada sobre todo por esas miradas cómplices”, ha dicho Emma sus compañeros.

“Habéis estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Me llevo un grato recuerdo, he aprendido mucho de vosotros. Estoy contenta porque sé que nos vamos a encontrar en esta noria televisiva. Somos unos afortunados. Os quiero mucho”, siguió diciendo la comunicadora vasca, con una gran emoción.

Tras escuchar la primera sintonía del programa, Emma se terminó despidiendo de los espectadores. “Y a quienes tenemos que dar las gracias es a los espectadores que nos han permitido entrar en sus casas y llegar hasta aquí. Gracias, hasta siempre”.

El final de Viva la vida se produjo después de que Mediaset no renovase el contrato que tenía con su productora, Cuarzo, y ya tiene sustituto: el próximo fin de semana arrancará Ya es verano, presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y marta González Novo, y estará producido por Unicornt Content, productora de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía.

La llamada de Raquel Mosquera y la entrevista a Ana María Aldón

En la entrega de este domingo, Raquel Mosquera ha entrado por teléfono en Viva la vida, donde habitualmente trabajaba como colaboradora, para explicar su ausencia. Según explicó la peluquera, tiene demasiado trabajo en su negocio “y no puedo cargar con más”, por lo que habría tenido que echar el freno. A pesar de todo, aseguró que el no haber acudido a la televisión no tiene nada que ver con un mal momento de salud.

“Lo siento mucho de todo corazón”, se justificó sobre el no haber podido asistir al último programa. “Sabes que me gustan los directos, me gusta ir a trabajar”, le dijo a Emma, volvió a justficarse.

Sí que estuvo en la última entrega de Viva la vida Ana María Aldón, quien se había ausentado en las últimas semanas. Entre otros temas, trató los rumores de separación que hay en su matrimonio con José Ortega Cano. “Yo te confirmo que seguimos en la misma casa y estar, estamos, pero ahora mismo mi prioridad soy yo, por ahora no quiero hablar y mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien, si en algún momento tenemos que dar una información seremos nosotros los que la daremos”, dijo al respecto. “Mi marido y yo tenemos la comunicación que tenemos que tener, no significa que no tengamos contacto porque no nos vean juntos, a mí ahora es cuando se me está empezando a ver porque yo ya estoy haciendo esfuerzos para hacer cosas que hace 20 días era incapaz de hacer”, añadía en ese mismo sentido.

