La mujer de Santiago Ramos desmiente en ‘Socialité’ que esté arruinado, pero confirma su delicada salud

Durante los últimos días había circulado un rumor sobre la precaria situación económica del actor Santiago Ramos, quien en televisión adquirió una gran popularidad gracias al personaje de Andrés Guerra en Aquí no hay quien viva. Una información que ha resultado ser falsa, si bien es cierto que en la actualidad el intérprete pasa por un delicado estado de salud.

Ha sido su mujer Paca Almenara, maquilladora ganadora de un Goya y madre de la también actriz María Adánez, quien ha arrojado luz sobre la situación del artista, y para ha intervenido en el programa Socialité de Telecinco.

“No es verdad. No está arruinado ni tampoco está en la miseria. Le diagnosticaron Parkinson y está muy bien cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente”, ha explicado Alemanara, quien ha trabajado en películas como Acción Mutante, La Celestina, Tesis, Abre los ojos o Solas entre otras películas esenciales de la historia del cine español.

En la actualidad, Santiago Ramos tiene 73 años, pero tuvo que dejar su oficio de actor a los 66 debido a la mencionada enfermedad, que le afecta a la memoria. “Ya no puede conducir. Era muy bueno en el teatro y le han ofrecido proyectos muy buenos, pero no puede hacer ningún tipo de obra porque el Parkinson afecta a la memoria...”, ha lamentado su esposa, que zanjaba así los rumores sobre su situación. Paca Alemenara, además, ha aclaro que Santiago tiene siete hermanos que están pendientes de él, y que también las propias hijas de la maquilladora. De hecho, la relación de María Adánez con Santiago Ramos es tan buena que él fue el protagonista de 5ºB Escalera derecha, el primer cortometraje que dirigió ella en 2011 y que era un homenaje a su propio padre, fallecido un año antes.

Aunque empezó a estudiar Derecho, Santiago Ramos dejó esos estudios para dedicarse a la interpretación, y se labró una amplia carrera en el mundo del teatro, del cine y la televisión. En el séptimo arte ha trabajado bajo las órdenes de Fernando Trueba, José Luis Garci o Jaime Chávarri, aunque quizá su papel más recordado sea el de coprotagonista de La Vaquilla de Luis García Berlanga. En 1996 recibió su primer y único Goya al mejor actor protagonista, por la cina Como un relámpago de Miguel Hermoso.

De su carrera televisiva se puede destacar, además del más de medio centenar de capítulos de Aquí no hay quien viva en los que participó, producciones como Familia, Pelotas, Ellas son así o Café con leche, además de personajes episódicos en Pepa y Pepe, Lleno por favor, Las chicas de hoy en día o Platos rotos.

