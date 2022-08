Rocío Jurado plasmó en varios manuscritos los "hechos graves" que vivió con José Ortega Cano

José Ortega Cano es, una vez más, uno de los principales damnificados por el relato de Rocío Carrasco en la docuserie En el nombre de Rocío. El décimo episodio de la serie, que se ha estrenado este viernes 19 de agosto en Mitele PLUS, aborda el polémico testamento de Rocío Jurado que nunca vio la luz, así como el reparto final de su herencia tras morir. Sin embargo, también se vuelve a hablar del sufrimiento que el torero le ocasionó a la cantante en su relación.

Rocío Carrasco ha sorprendido al afirmar que "a Rocío Jurado la echan en varias ocasiones de Yerbabuena". Sobre quién la expulsa de la casa en la que residía, es tajante: "José". La hija de la artista asegura que las discusiones de la pareja eran habituales y que ella misma llegó a recoger a su madre después de que el torero la echara de casa.

"Me llamó un día a las 3 de la mañana, que yo estaba en Sevilla, y me dijo '¿podrías venir a recogerme?'. Fuimos corriendo a Yerbabuena y cuando llegué me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas. Le dije '¿esto qué es?'. Me dijo 'que me ha dicho que me vaya'", relata la protagonista de la docuserie.

Rocío afirma que tuvo "todas las ganas del mundo" de entrar en la vivienda y reprocharle al matador su actitud, pero su madre se lo impidió: "Ella no lo permitió, se limitó a meterse en el coche y a decir 'vámonos'".

Pero Rocío Carrasco no es la única conocedora de esos episodios conflictivos. "Gloria sabe eso y 1.500 cosas más que ella se cree que yo no sé. Aquí sabemos todos, toda la familia, lo que hay. El que diga que no está mintiendo", asevera la hija de 'la más grande'.

Tras ver una entrevista de José Ortega Cano con Ana Rosa Quintana, tras la muerte de Rocío Jurado, en la que el torero confiesa que no fue perfecto con su mujer porque la perfección no existe, Rocío Carrasco analiza las palabras de Ortega: "Él tiene un remordimiento, él sabe perfectamente que no se portó bien, sabe que en muchas ocasiones fue un perro, fue muy mala persona y lo sabe, tiene que vivir con eso".

Algunas de esas vivencias quedaron plasmadas en varios manuscritos de Rocío Jurado que su hija encontró al revisar sus pertenencias. Carrasco narra en la docuserie que halló una libreta cuyo contenido destruyó, aunque conservó una hoja que fue la que aportó al juzgado después de que Gloria Camila la denunciara.

"Ahora, cuando hemos empezado a mirar todo lo que hay, yo me he encontrado con dos más que creo que cuando termine de rodar las aportaré al juzgado", añade.

En esos manuscritos, Rocío Jurado "refleja su sufrimiento" y relata "hechos graves". "Para mí lo son y para ella también lo eran", afirma la hija de la cantante.

La directora de la serie, Anaís Peces, se pregunta entonces si lo que plasmó la artista en esos escritos implica algún tipo de delito. "Yo no soy juez y no he estudiado judicatura, lo pongo en manos de la justicia y que la justicia determine", se limita a responder Rocío.

Pero entre los manuscritos que encontró con los enseres de su madre no sólo había notas de la artista, también halló un escrito de José Ortega Cano. "Es como la justificación a algo que ha sucedido con anterioridad", revela Rocío, que parafrasea el contenido de la carta: "'A pesar de lo que haya pasado, yo seguiré estando aquí, te amo y te quiero'. Es un poco de locos, pero es así", sentencia.

