Rocío Carrasco desvela por qué su tío Juan llamaba "Cecilia" a José Ortega Cano

Rocío Carrasco vuelve a destapar la personalidad de José Ortega Cano en su docuserie, En el nombre de Rocío. Tras desvelar que su madre llegó a comprar fotografías comprometidas del torero para evitar que se publicaran, en el sexto episodio la hija de Rocío Jurado revela por qué su familia, en contcreto su tío Juan, llamaba 'Cecilia' al diestro.

La protagonista se refiere al inicio del capítulo a la poca generosidad de Ortega Cano con el dinero. "Siempre ha sido muy 'agarrao', es una descripción pura y dura", afirma. Para ejemplificar ese rasgo de su personalidad, Rocío relata una anécdota que vivió estando con su tío Juan en la casa de La Moraleja: "José tuvo que salir sin darse cuenta de que había quedado con una persona a la que tenía que dar un cheque. Mi tío Juan no se percata de que Ortega no está en la casa, esta persona llama al timbre y mi tío le dice que pase, porque él era el que estaba allí para despachar a quien fuera", explica.

Es entonces cuando Juan le pide a su sobrina lo siguiente: "Niña, avisa a Cecilia", recuerda la hija de 'La más grande' sin poder contener la risa. Ante la extrañeza de Rocío, su tío le explica quién es Cecilia. "Niña, Ortega, Cecilia, como siempre sin tarjeta".

Rocío aclara que el mote que Juan le puso a Ortega "no era por condición sexual", sino por la letra de la canción Un ramito de violetas de la cantante Cecilia, que en una de sus estrofas dice "como siempre sin tarjeta".

"Él nunca sacaba la tarjeta de crédito, nunca tenía dinero y siempre desaparecía", afirma Rocío, que asegura que el tratamiento de quimioterapia de su madre en Houston fue pagado exclusivamente por la cantante.

La hija de 'La más grande' aclara que el torero "nunca, jamás" pagó nada durante su relación con la artista. "Ni estando enferma ni estando sana", añade. Además, sobre si su madre dio orden de que su pareja no costease nada en Houston, Rocío espeta que no hacía falta porque "ya sabía ella de sobra que Ortega Cano no iba a pagar".

