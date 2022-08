Nacho Abad da su versión de la muerte de Mario Biondo: “Yo estuve allí horas después de que ocurriese”

Este martes, la muerte del cámara de televisión Mario Biondo volvía a estar de actualidad. Y es que la justicia italiana había dictaminado que el marido de Raquel Sánchez Silva fue asesinado, tal como mantenían los familiares de Mario. Recordemos que Biondo fue encontrado sin vida en la casa que compartía con la presentadora en Madrid, y que su muerte se cerró como un suicidio.

Sobre estas nuevas noticias, Nacho Abad quiso dar su versión en el programa En boca de todos, en Cuatro, y sorprendió al dar información de lo que vivió en primera persona. “Yo estuve allí horas después de que ocurriese. No lo había contado nunca, pero creo que ha llegado el momento”, explicó, para a continuación narrar que él mismo estuvo en el domicilio de Mario después de que llegasen los agentes de policía.

Para Nacho, la muerte no fue un asesinato, por lo que pudo presenciar en la escena. “El vecino nos contó que allí no se había oído a nadie”, relató el periodista, que añadía que “allí había una papelera con muchísimas latas de cerveza y otras cosas que justificaban que podía haber sido un accidente. Lo que está claro es que allí no había ningún escenario de violencia”.

[Mediaset rompe su silencio sobre el caso de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva]

Abad también aprovechó su intervención para defender la actuación de los cuerpos policiales y judiciales de España, cargando contra la sentencia italiana. “Dice que la Policía española lo hizo mal, que el juez español lo hizo mal y que el médico forense lo hizo mal. Claro, a mí me parece tan gratuito...”, aseguró.

“Que nos den lecciones de justicia me molesta profundamente”, añadía en ese mismo sentido. “Yo sí creo que la autopsia que determinó que era una muerte accidental estaba acreditada. Ni siquiera este juez tiene claro que haya un homicidio”, añadió.

[Raquel Sánchez Silva revela que unos directivos le dijeron que su risa “era molesta”]

Hay que recordar que, desde la muerte de Mario, la familia Biondo no ha cejado en su empeño por demostrar que la muerte de su hijo no fue voluntaria y que se produjo en circunstancias violentas, sembrando la sombra de la duda sobre Raquel Sánchez Silva y acusándola de entorpecer a la justicia italiana. En noviembre de 2020, la presentadora de Maestros de la costura denunció a la familia de su marido y a Mediaset Italia ante la Policía Nacional por las acusaciones vertidas hacia ella por varios presuntos delitos de odio, amenazas, injurias y calumnias.

Sigue los temas que te interesan