‘Sálvame’ interrumpe una conexión por el mareo de un cámara tras un golpe de calor

Uno de los temas de Sálvame de este martes 2 de agosto fue la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, quienes empezaron un romance durante su estancia en Supervivientes 2022. El reportero Omar Suárez seguía los pasos de la pareja, al igual que en otras jornadas, y conseguía hablar con Yulen, quien saludaba en directo al programa y mandaba un saludo a Kiko Matamoros, con el que convivió en Honduras.

Más tarde, Omar volvía a aparecer en cámara para informar a la audiencia de las compras que la pareja había realizado el pasado lunes, y el regalo que ella le habría comprado a su tía Isabel Pantoja, pues la tonadillera cumplía este martes 66 años. Sin embargo, esa conexión tuvo que ser interrumpida pues, tal como advertía Suárez, el cámara, que no paraba de moverse, se estaba desmayando.

“Oye, estoy teniendo un problema. En serio, tengo un problema con el cámara”, advertía el periodista a los compañeros que estaban en el plató. “¿Estás bien?”, le preguntaba Omar a su compañero, mientras que María Patiño quería saber si le sucedía algo. “No, no, tengo que cortar”, decía Omar, dando por finalizada la conexión. “Se ha mareado pobre. Con el calor que hace, que se siente”, explicaba María Patiño, y Adela González, por su parte, pedía a los vecinos de Yulen que le diesen agua al cámara para sofocar el golpe de calor.

‘Sálvame’ consigue un beso entre Anabel Pantoja y Yulen

Durante la entrega de ayer, Omar Suárez y su cámara lograron captar este martes una de las estampas más deseadas: la de Anabel Pantoja y Yulen Pereira dándose un beso. Algo que ha sucedido en una despedida entre los dos concursantes de Supervivientes.

Sin embargo, en el plató de Sálvame, el beso que se han dado ha resultado frío e insuficiente. Para Kiko Hernández “no ha habido nada de cariño ni de amor”, y Matamoros defendía al jugador de esgrima pues “es una persona muy fría. Esconde sus sentimientos muy diferentes. En la intimidad pueden ser cosas diferentes”.

Cansada de recibir críticas, Anabel Pantoja ha escrito a su compañera Gema López un mensaje. “Si no me despido y le doy un abrazo, es que es todo falso. Si le doy un beso con lengua, quiero hacerle daño a otras personas. No sé qué hacer”, reflexionaba.

