Kiko Hernández, sobre el poder de 'Sálvame': "Antes la gente nos hacía caso, ahora pasan de nosotros"

Supervivientes 2022 está viviendo ya su recta final. La colaboradora estrella de Sálvame, Anabel Pantoja, todavía no es una de las finalistas ya que se encuentra nominada junto a Nacho Palau. La sobrina de Isabel Pantoja ha sido una de las protagonistas de la edición, y cuenta con muchos defensores en los platós de Telecinco.

Anabel Pantoja forma parte del equipo del programa vespertino de La Fábrica de la Tele, por ello, sus compañeros no han dudado en criticar duramente algunos de los comportamientos de la 'influencer' en Honduras, como sus continuos llantos o su relación con el esgrimista, Yulen Pereira.

Quedan pocas semanas de concurso y sus compañeros no han dudado en mostrar públicamente su apoyo, para que todos los televidentes salven a la prima de Kiko Rivera. "A mí me gustaría que Anabel Pantoja ganara el concurso, primero porque es compañera, segundo porque es amiga y tercero porque la quiero mucho. Pero hay que respetar al público, si la gente está votando masivamente a Nacho Palau es por algo, porque están viendo algo que yo no soy capaz de ver". Ante esta reflexión, Terelu Campos se alineaba con Hernández, asegurando que "la gente" está empatizando con la situación de Nacho Palau con sus hijos.

Pero parece que el público no está apoyando a Anabel, tal y como sus compañeros se esperaban. "Pedí el voto en Instagram para Anabel, pero es que nadie, nadie me respondió que quería que ganase ella, todo el mundo a favor de Nacho. Me gustaría saber en qué parte, la gente no la ve como ganadora", confesaba Laura Fa.

En ese momento, Kiko Hernández pedía la palabra. "Por si no os habéis dado cuenta, hace 13 años aquí hacíamos campañas y nos salían fenomenal. Hacíamos una campaña y decíamos: 'Porque Belén Esteban tiene que ganar el reality' y en el que estaba, ganaba. Porque el que sea tiene que ganar, y ganaba. Ahora, el público pasa de lo que digamos nosotros, ahora el público dice: 'Pero mira este, yo voy a votar a Ignacio de Borbón o a quién sea'. Ahora la gente, que además hace muy bien, vota a quien le da la gana", comentaba el exparticipante de Gran Hermano.

Por su parte, Terelu Campos, que ejerce en la tarde de este martes como presentadora, añadía, entre risas, que "incluso" la audiencia hace "lo contrario" a lo que dice en el programa de Telecinco.

