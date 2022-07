Los colaboradores de 'El programa del verano', contra Anabel Pantoja: "Llegas a un punto de ridiculez"

Supervivientes 2022 encara ya su recta final. Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón, Anabel Pantoja, Nacho Palau y Marta Peñate no ven el momento de llegar a la final del concurso de supervivencia más duro de Mediaset. El reality producido por Bulldog TV está siendo una de las ediciones con mayor repercusión y más analizada en el resto de programas de la cadena.

Anabel Pantoja ha sido, sin duda, una de las protagonistas de la edición. Su relación con el esgrimista Yulen Pereira o sus enfrentamientos con su compañero Kiko Matamoros han alzado a la sobrina de Isabel Pantoja a lo más alto del concurso.

En la mañana de este lunes 18 de julio, El programa del verano ha dedicado su 'club social' en su totalidad a la figura de Anabel. Su reciente cumpleaños ha sido el blanco de todas las críticas de sus colaboradores, los cuales no han dudado en estallar contra la colaboradora de Sálvame sin dudarlo.

Pantoja cumplía 36 años la pasada semana, un momento muy especial para ella, ya que no pudo aguantar las lágrimas al recordar a su familia y amigos. Pero sus continuas quejas sobre su celebración en Honduras, no han gustado a los tertulianos del programa de la mañana de Telecinco.

El presentador, Joaquín Prat, era el primero en opinar sobre Anabel: "Todo el día con el drama, pero ¿qué piensa Anabel? ¿Se cree que no le van a hacer una fiesta de cumpleaños? ¿Que no se van a acordar de ella? Te llevas un novio, un concurso formidable, una pasta todas las semanas... ¡Coño! No puedes estar todo el día con el drama", sentenciaba ante el silencio de los tertulianos.

Paloma García-Pelayo tampoco ha dejado a la andaluza en muy buen lugar, calificando su actitud como ridícula. "Está llegando a un punto en el que es 'Dramabel', esta señora dramática... Te hacen un cumpleaños, te felicitan, te llega una carta de tus sobrinos... Y tú todo lo conviertes en un motivo para llorar, esto lo único que hace es restarte credibilidad. Te hace llegar hasta un punto de ridiculez... Perdón eh, que a lo mejor ella está dolidísima, pero es verdad que es tragicómico... Los dramas son otra cosa en la vida".

En su misma línea ha estado Alessandro Lecquio, el cual no ha dejado de criticar el paso de la 'influencer' por Honduras desde el principio. "El tremendismo de esta mujer es agotador, de todo hace una tragedia. Montar una tragedia por una fiesta de cumpleaños lo puede hacer mi niña de seis años, pero no una señora de casi 40 años. No entiendo tampoco esa necesidad de mendigar afectos".

"El drama que se le da a la onomástica como tal, que si nadie te felicita en estas circunstancias no pasa nada, que si no hay fiesta no pasa nada, que es una fecha cualquiera. Tienes 36 tacos y tienes que saber que la vida son otras cosas y otras prioridades, por favor, un poco de madurez. Sé un poco adulto", sentenciaba el periodista Antonio Rossi.

