Jorge Javier Vázquez, a Adela González: "Tú vienes de Telemadrid, pero aquí nos ven en toda España"

No son pocas las ocasiones en las que el programa de Telecinco ha hecho promoción sobre series de la cadena, y desde que se estrenara la nueva temporada de Pasión de Gavilanes, Sálvame no ha dudado en publicitarla. Pero en la tarde de este miércoles, era Bernardo Flores, uno de los intérpretes de la telenovela, el que acudía al plató de Mediaset para promocionar su nueva carrera musical.

Juan David Reyes en Pasión de Gavilanes: la dinastía continúa entraba en el plató e inmediatamente llamaba la atención de la presentadora de la presentadora de Sálvame, Adela González. "Me he puesto a su lado porque me ha dicho que es su lado bueno", comentaba entre risas.

El cantante presentaba su nueva canción, Mamacita, por ello, el de Badalona le invitaba al nuevo festival de música de Mediaset, Mediafest 2022. "Te invitamos formalmente al Mediafest, va a ser como el Festival Viña del Mar. Nos encantará que vengas a cantar. Lo único que tendrás que compartir con alguien...", comentaba el conductor cuando era interrumpido por su compañera.

"El camerino lo puede compartir conmigo", apuntaba González ante la risa del protagonista, pero rápidamente Jorge Javier explicaba que se refería a "compartir la actuación". En ese momento, Jorge Javier realizaba un irónico comentario a su compañera sobre su pasado en Telemadrid: "Adela, te quiero decir algo. Tú vienes de Telemadrid, pero esto se ve en toda España. Te está viendo tu marido ahora", afirmaba ante la risa de la periodista.

La vasca respondía con una carcajada, aunque aseguraba que aunque el presentador la estuviera hablando, ella no estaba "escuchando" al encontrarse al lado del actor. Poco después, el presentador de Supervivientes quería conocer la situación sentimental de Bernardo, a lo que él respondía que estaba "en una relación y muy enamorado".

Adela González, entre risas, dejaba ver su decepción. Este gesto era aprovechado por su compañero para preguntarle de nuevo al actor si le gustaban "mayores". "Mayores no, con experiencia", respondía por él Adela ante el silencio del invitado.

Cabe recordar que Adela González dejaba el pasado mes de octubre de 2021 la cadena pública de la Comunidad de Madrid, donde presentaba el mítico programa Madrid Directo junto a Emilio Pineda. La periodista también ha pasado por otras cadenas nacionales como laSexta, donde presentaba el programa Más vale tarde como suplente de Mamen Mendizábal, curiosamente el programa que compite cada tarde contra Sálvame.

