El lapsus de Kiko Hernández que revela una importante información sobre Anabel Pantoja

Kiko Hernández ha sufrido un descuido en pleno directo mientras comentaba la situación que está viviendo su compañera Anabel Pantoja en Honduras. Durante el debate de Supervivientes que hace Sálvame cada tarde, los colaboradores no han querido dejar pasar la información que mostraba este martes Rafa Mora sobre un presunto camarero que estaría esperando a la sobrina de Isabel Pantoja, tras mantener una breve relación sentimental con ella poco antes de iniciar el reality.

Según confirmaba el exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa, Omar Sánchez, todavía marido de Anabel, sabría de la existencia de este supuesto camarero, con el que Anabel habría estado durante dos o tres meses quedando poco antes de iniciar su concurso en Honduras. Para confirmar su información, Mora dejaba leer unos mensajes de este supuesto chico a Jorge Javier Vázquez. "Los mensajes son concluyentes", afirmaba el presentador.

Por ello, Kiko Hernández ha querido revelar la información que tiene sobre este asunto, dejando muy claro que todo lo que comentaba Rafa Mora era cierto. "El chico es de Gerena (municipio sevillano), y no solo se ha dedicado a ir contándolo, sino que les han visto. Todo Gerena sabe que han estado juntos, y te puedo enseñar más de cinco personas que les han visto juntos, pero juntos de liándose. Por la calle o donde sea. José María y Anabel se han...", comentaba el colaborador hasta que pronunciaba, sin querer, el nombre del presunto camarero que habría estado con la prima de Kiko Rivera.

"¡Que no hemos dicho el nombre de él!", le reprochaba Jorge Javier Vázquez ante el error de su compañero que, sin éxito, intentaba arreglar refiriéndose al camarero como "J.M". A pesar de este lapsus, el colaborador de Telecinco continuaba afirmando su información: "Se ha liado con Anabel por todo Genera, hay muchas personas que quieren venir a contarlo".

La sobrina de Isabel Pantoja continúa su recorrido en el reality de supervivencia, donde se ha convertido en una de las protagonistas y sin duda una de las grandes favoritas de la audiencia, ya que no deja de salvarse cada vez que se encuentra en la palestra de nominados. Aunque sus compañeros no confían en su relación con Yulen, ya que aseguran que ella todavía recuerda a su expareja, 'El negro', la prima de Isa P no deja pasar la oportunidad de mostrar su cariño por el esgrimista, afirmando que es su gran apoyo en esta dura experiencia en Supervivientes.

