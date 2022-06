Kiko Hernández vuelve a cargar contra Alejandra Rubio en 'Sálvame': "No sabes lo que estás diciendo"

Es de sobra conocida la mala relación que mantienen Kiko Hernández y Alejandra Rubio, y es que a la hija de Terelu Campos no le han gustado algunos comentarios que el colaborador de Telecinco habría pronunciado durante varios meses en los platós de Mediaset sobre su madre.

Pero la polémica ha resurgido a raíz de la entrevista concedida por María Teresa Campos a Kiko Hernández la pasada semana en una conocida revista. Por ello, Alejandra Rubio era preguntada en Viva la vida por la entrevista concedida por su abuela, y no dudó en volver a lanzar varios dardos contra su tía, Carmen Borrego, la responsable de organizar la entrevista entre ambos y que ocultó el encuentro de su madre con Hernández a su hermana.

"Creo que se lo tendría que haber dicho, porque ella lo hubiera hecho si fuera al revés. No me parece bien que le haya dado una entrevista a este señor, porque no se ha portado bien ni conmigo ni con mi madre. Si tiene tan buena relación con mi abuela como él dice, no permitiría muchas cosas. En el momento en el que está mi abuela, creo que tiene que jugar a las cartas, pasárselo bien, disfrutar... Ni exclusivas ni entrevistas con Kiko Hernández. Es un momento de cuidarla mucho, que haga esa entrevista no es tenerla tan protegida como nosotras queremos", sentenciaba la 'influencer'.

Visiblemente enfadado, Kiko Hernández respondía a la hija de Terelu Campos mirando fijamente a la cámara. "Este señor lleva aquí bastante tiempo para que te sepas mi nombre, chata. Te voy a decir una cosa, tu abuela es un referente para esta cadena y para este país por lo gran periodista que ha sido. De hecho, se ha llevado el apelativo de 'la reina de las mañanas'. Creo que una entrevista no va a hacer nada malo a una gran periodista como es María Teresa Campos, al revés, creo que la gente quiere", comenzaba el exparticipante de Gran Hermano.

Pero su discurso no terminaba ahí, y atacaba directamente a la 'influencer'. "La entrevista ha funcionado como un tiro porque la gente quiere saber sobre tu abuela. Eso de que tu abuela está para jugar a las cartas... tú no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás diciendo. Tu abuela está para jugar a las cartas, para hacer una entrevista o para hacer lo que le dé la gana. Tu abuela se merece todas entrevistas del mundo".

Al parecer, la periodista estaba muy contenta con la entrevista realizada, y así se lo ha hecho saber Hernández mediante un mensaje. "Le dije que la entrevista había ido como un 'tiro', y me respondió que tenía una gran emoción, y una gran alegría".

