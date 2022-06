Kiko Hernández estalla contra la dirección de 'Sálvame': "Pido igualdad para todos"

En la tarde de este jueves, Kiko Hernández no ha podido contenerse y ha saltado contra el programa en el que trabaja desde hace trece años. El colaborador ha mostrado su enfado ante un 'privilegio' del que disfruta Lydia Lozano desde que, hace un mes, se fracturara el radio tras una caída en su casa.

El exparticipante de Gran Hermano apuntaba que estaba "muy enfadado" por una medida que Sálvame ha tomado en favor de la periodista. Al parecer, el programa de Mediaset proporciona a Lozano los servicios de maquillaje y peluquería, algo a lo que no puede optar el resto.

"Vengo hoy cabreado, mosqueado e indignado. Llevamos como dos años de pandemia y estos dos años han cambiado muchas cosas, entre ellas, que aquí solo se maquilla a los presentadores de este programa. A nosotros, nos dejan como venimos de casa o nos pagamos un maquillador, pero aquí todos somos iguales y todos llevamos trece años trabajando, todos hacemos lo mismo y trabajamos lo mismo", afirmaba el colaborador.

Pero su ataque hacia Lydia, continuaba. "Lo que no puede ser, es que haya una persona que sí, ha tenido un percance en la mano, y ahora porque venga con una muñequera... Ella hace su vida normal, sale, entra, coge su bolso, su maleta... Por venir con una muñequera ella sale estupenda y los demás no".

En ese momento, se dirigía directamente a la cúpula del programa para pedir las mismas condiciones que su compañera. "Pido justicia e igualdad, perdón Alberto, y luego me echaréis la bronca. Me pongo yo mañana una muñequera y voy directo a peluquería y maquillaje. Vamos a ver si somos todos iguales".

Una postura con la que se alineaba Terelu Campos, mostrando su conformidad con las palabras de Hernández. "Pedimos que haya peluquería y maquillaje para todos, como en todos los sitios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo".

Lydia Lozano, con el gesto muy serio, se decidía a contestar ante las acusaciones vertidas por Kiko. "Este programa lo sabe, hasta el dieciséis de junio tengo esto, dicho por un médico. Yo puedo coger la baja, porque me la puedo pedir", a lo que Hernández preguntaba si sería capaz de pedirse la baja solo por no ser maquillada.

Momento en el que la periodista lanzaba su dardo personal a Mediaset acusándola de ser la única cadena que no proporciona estos servicios de belleza a los rostros televisivos. "Aunque me quiten el maquillaje y la peluquería, no nos van a maquillar igualmente, porque es lo que ha decidido la cadena. No vas a conseguir nada, es una cosa que ha decidido la cadena, que por cierto, solo ocurre en esta cadena en España". Finalmente, el conflicto no ha llegado a más, pero los dos colaboradores han aprovechado para mostrar su disconformidad con la decisión tomada por la cadena.

