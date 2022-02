Loles León se enfrenta a Lydia Bosch a las puertas de la final de 'TCMS': "Me tenéis frita"

Tu cara me suena está a las puertas de la gran final y los nervios se van apoderando de los concursantes. La tensión se palpa en el ambiente, y es que los famosos ven cada vez más cerca la posibilidad de alzarse con el triunfo en la novena edición del concurso. En la pasada gala, emitida en abierto este viernes 11 de febrero, Loles León y Lydia Bosch protagonizaron uno de los momentos más complicados de la noche. Ambas actrices se enzarzaron a consecuencia de los caprichos del pulsador, que dio la posibilidad a la protagonista de 'Médico de familia' de 'robar' el personaje que le había tocado a alguno de sus compañeros.

"¿No puedo darle otra vez al botoncito?", dijo Bosch al comprobar que le había tocado la controvertida casilla que la obliga a quitar un cantante a otro concursante. "Me sabe supermal, está muy contenta porque le ha tocado alguien que le gusta", añadía la actriz dirigiendo su mirada a Loles León, que minutos antes derrochó alegría después de saber que en la próxima gala se pondría en la piel de Luz Casal.

Ante la negativa de Manel Fuentes a que Lydia volviera a dar al pulsador, esta se dirigió a Loles León para quitarle su personaje. Una acción que la 'chica Almodóvar' no recibió de buen agrado. "¡No, eh! ¡Me tenéis frita!", gritó la barcelonesa arrancando la carcajada del resto de sus compañeros. "La mosquita muerta esta… ¡Ay,que te quiero, que te adoro, me dice! ¡Y me roba!", añadió la actriz, que se aferraba a lo que el pulsador le destinó en primera instancia.

"Es una choriza, todo lo que hay dentro le está saliendo. Ya está bien. Que me estáis robando todo", añadió León visiblemente enfadada, ya que no es la primera vez que se ve en esta situación. "Loles no te pongas así. No sabes lo que te va a tocar. A lo mejor es alguien que te gusta más. Espérate a refunfuñar cuando lo veas. Si no te gusta, luego lo cambiamos", le respondía Lydia en tono jocoso. Palabras que enfurecieron, más si cabe, a Loles.

"Un aplauso para Lydia Bosch que va a ser Luz Casal y Loles no", añadía Manel Fuentes ante una mirada de desaprobación por parte de la actriz. "¿Por qué tengo que tocar el botón, si ya lo he pulsado? ¡Por qué a ella se le ha puesto... en el botón!", decía Loles añadiendo un poco de humor al asunto. Quejas que el presentador quiso callar avisando de que el tiempo del programa se estaba acabando y que tenía que volver a dar al pulsador. "Loles, que se está haciendo tarde. Está ya Matías Prats para hacer el informativo del fin de semana", sentenció Manel.

Finalmente, Loles León tendrá que interpretar a la Mary Santpere. Una polifacética artista con la que podrá lucirse en la recta final del concurso de Antena 3, una competencia que cada vez está más candente a consecuencia de los numerazos que cada semana se marcan concursantes como Nia, María Peláe, Agoney o Rasel.

