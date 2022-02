Sandra Golpe se revela como toda una artista en ‘Tu cara me suena’ como Amy Winehouse

La novena edición de Tu cara me suena ya comienza a encarar su gran final, y así, este viernes emite su gala número 12. Tal como ya avanzó el pulsador, David Fernández hará de Hombres G, Eva Soriano llevará a la humorista Lalachus como compañera para imitar a Sonia y Selena, Nia será Beyoncé, Rasel se acompañará de su hermana La Dama para cantar por Pablo Alborán y Ava Max, Los Morancos harán de Aventura, María Peláe imitará a Barbara Pravi, Lydia Bosch a Marta Sánchez, Agoney a DNCE y Loles León nos trasladará a Grecia como Nana Mouskouri.

Tal como ha comenzado a promocionar Antena 3, esta será la última entrega que se emita de la competición antes de entrar en las semifinales del concurso, que se desconoce si serán una o dos galas, pues esto ha variado según el año. La promo habla de “la semifinal” en singular.

Llega la última gala antes de la semifinal con una invitada estelar 💥 ➡ @SandraGolpeA3TV se sube al clonador para darlo TODO en #TCMS. 🙌



https://t.co/yTsgLDgA7z pic.twitter.com/zd8BaX62Xx — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) February 8, 2022

En ese mismo avance se desvela que la invitada de esta semana será Sandra Golpe, periodista de la casa que cada día presenta y dirige Antena 3 Noticias 1, el informativo emitido en la franja de la sobremesa. Para sorpresa de todos Golpe se meterá en la piel de Amy Winehose, artista de la que, tal como ha explicado, tuvo que contar su muerte en televisión allá por el año 2011.

Con mucho respeto, Golpe ha querido dejar claro que ella no es cantante, sino periodista, pero que cuando le llegó la propuesta de participar en Tu cara me suena no pudo negarse. Para hacer un show que esté a la altura ha estado dos fines de semana trabajando intensivamente con una coach vocal, Gloria Blanco. El tema que defenderá es ‘Tears dry on their own’, y dejará a muchos con la boca abierta, ya que si bien el color de la voz de Amy es imposible de lograr, Sandra Golpe realiza una imitación brillante, donde queda muy clara su admiración hacia la difunta cantante de soul.

Sigue los temas que te interesan