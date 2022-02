La oportunidad histórica de TEN con las preselecciones de Eurovisión: "Emitirlas nos pone en el mapa"

TEN está a punto de hacer historia. La cadena se convertirá este sábado en la primera en emitir en abierto en España una preselección extranjera para el Festival de Eurovisión. Y es que ofrecerá este sábado a las 18:30 horas la final del Eesti Laul 2022, el certamen en el que Estonia elegirá a su representante para el festival europeo.

Pero esta sólo será la primera de las citas pre-eurovisivas de TEN, que se convertirá en 'EuroTEN' para ofrecer, al menos, otras dos finales europeas más: la de San Marino (Una Voce per San Marino) el sábado 19 de febrero y la de Finlandia (UMK) el sábado 26 de febrero.

El camino hacia las 'pres'

TEN emitirá las finales nacionales de Estonia, San Marino y Finlandia.

Esta carrera por convertirse en referente eurovisivo entre las televisiones españolas surgió casi por casualidad a principios del año pasado. Todo comenzó gracias a un clip viral de Caso Cerrado, uno de los programas más exitosos de la parrilla del canal. En el vídeo en cuestión, la doctora Polo obligaba a hablar español a una de las protagonistas de sus peculiares juicios. "Aquí se habla español", espetaba la jueza.

Aquel clip se viralizó en la red y un usuario bromeó relacionándolo con las canciones en inglés que habían intentado representar a España en Eurovisión y se encontraban con la negativa de la delegación. TEN compartió entonces ese meme en su cuenta de Twitter junto al texto "queremos ver Eurovisión en TEN": "Simplemente aprovechamos ese vídeo para promocionar 'Caso Cerrado', pero a partir de ahí se creó una bola de nieve", explica a BLUPER Rafael Herrera, director de Antena de la cadena.

A partir de ahí, Eurovisión se convirtió en un horizonte a explorar para TEN, que sorprendió a los eurofans al anunciar que había comenzado las negociaciones para poder emitir la final del Melodifestivalen

Sin embargo, las esperanzas se truncaron: "No se pudo y no puedo compartir por qué no se pudo, pero nos quedamos con la espinita clavada. Cuando ya vimos que no podíamos conseguirlo decidimos frenar un poco, hacer un trabajo por detrás y volver a la carga cuando tuviéramos asegurada alguna pre", relata Herrera.

Y así fue: en junio TEN anunciaba que emitiría la final del Eesti Laul. Luego vendrían las de Finlandia y San Marino. "Tenemos confirmadas estas tres, pero no han sido las únicas a las que hemos llamado", explica el directivo, que además desvela que también han recibido llamadas de algunas cadenas europeas. "La repercusión de que vamos a emitir tres preselecciones ha llegado a muchas cadenas con las que, por circunstancias, no habíamos tenido contacto. Está siendo bastante positivo para nosotros", añade.

El momento idóneo

El Benidorm Fest ha favorecido el interés por las preselecciones en España. Gtres

A la espera de la respuesta en lo que a audiencia se refiere, la cadena se muestra muy satisfecha con la repercusión que ha tenido su estrategia. El hecho de que este año España haya optado por tener también una preselección potente y competitiva ha sumado interés a esas galas que emitirá TEN. "Ha ayudado mucho que el Benidorm Fest haya sido este año, porque ha reactivado el interés en España por los festivales de música", reconoce Rafael Herrera.

Y es que, lejos de aspirar a competir con RTVE, la cadena pública se ha convertido en un gran aliado con el que ir de la mano en este camino que tanto disfrutarán los eurofans españoles. "Nosotros no podemos competir con RTVE, es un ente público de máxima categoría y con muchísimos años de experiencia en Eurovisión. Nuestra comunicación siempre ha ido apoyando cualquier iniciativa de TVE con el Benidorm Fest, incluso en esta última parte que se ha visto un poco ensombrecida por los resultados de las votaciones", recalca Herrera.

El directivo de TEN considera que "hay que centrarse en lo positivo, que hay cosas que mejorar, pero es que han hecho un festival en seis meses y eso requiere un trabajo brutal". Por todo ello, agrega: "Tenemos que estar contentos en España como eurofans, porque tenemos una preselección a la altura de muchas de las que vamos a retransmitir en TEN".

"Gracias a RTVE y a nosotros, este año va a ser el mejor año para los eurofans de la historia de España", remata.

Más que una inversión

TEN aspira a convertirse en referente para los eurofans y emitir grandes preselecciones como el Melodifestivalen.

Emitir las finales de varias preselecciones europeas conlleva, evidentemente, una inversión económica. "El problema no es lo que cuestan los derechos, sino el coste añadido de toda la infraestructura que hay que montar para hacer un directo", expone la cadena.

Sin embargo, el rédito que puede obtener TEN de esta ambiciosa estrategia va mucho más allá del posible beneficio monetario. "Para nosotros, esto es una oportunidad histórica, única. Nos tomamos esto como si fuera la Champions League, porque nos pone en el mapa".

Y es que, según argumenta el director en esta conversación, "TEN sigue siendo una cadena que no tiene sintonizada todo el mundo y gracias a esto mucha gente está sintonizando TEN, eso se está notando en los contactos diarios".

En definitiva, este 2022 será un año en que TEN ponga a prueba su capacidad de convocatoria para ese público eurofán español que, al menos en redes, es capaz de hacer mucho ruido. El objetivo es, tal y como reconoce la propia cadena, asentarse como un referente al que acudir para ver las preselecciones europeas en abierto en España: "Esto es algo positivo y lo intentaremos hacer de la mejor manera posible para que todo el mundo disfrute, que nosotros disfrutemos y ojalá los datos acompañen para que esto sea el inicio de algo más grande".

Pero la gran pregunta es: el año que viene, ¿más y mejor? La cadena tiene claras sus intenciones: "Si todo lo que está en nuestras previsiones se cumple, el año que viene vamos a tener más preselecciones. Sabemos que todo esto nació por el interés por el Melodifestivalen y no vamos a descansar hasta que lo consigamos". De momento, toca disfrutar de lo que puede ser el comienzo de una nueva era para TEN y para el colectivo eurofán en España.

