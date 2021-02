'Caso cerrado' consigue la emisión más vista de la historia de Ten tras el "aquí se habla español"

En ocasiones, las redes sociales se convierten en el mejor medio para publicitar contenidos, incluso cuando se hace de forma involuntaria. Es lo que ha ocurrido con Caso Cerrado, el programa de Telemundo que la cadena Ten emite en España.

Tras viralizarse hace unos días un fragmento del espacio en el que su presentadora, Ana María Polo, instaba a una participante colombiana a hablar en español, el programa ha logrado este lunes la emisión más vista de la historia de la cadena con una audiencia media de 253.000 espectadores y un 1,9% de cuota.

Este interés creciente por el programa de juicios que originalmente emite Telemundo en Estados Unidos ha otorgado a Ten, además, el mejor dato diario de su historia, con un 0,8% de share.

Estos datos justifican el protagonismo que el formato tiene en la parilla de Ten, pues la cadena dedica cinco horas de su emisión diaria a este programa. En concreto, Caso Cerrado se emite de lunes a viernes desde las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

"Aquí se habla español"

El origen del protagonismo que el formato está teniendo estos días se remonta al miércoles 3 de febrero, cuando un internauta compartía en Twitter un vídeo con un fragmento del programa. En las imágenes aparece Ana María Polo, abogada y presentadora de Caso Cerrado, protagonizando un tenso episodio con una participante colombiana.

La joven hacía aparición en plató y saludaba a Polo con un "hello, good afternoon" que provocó la ira de la jueza. "Ni good afternoon ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna y aquí hablas en español", aseveraba.

Ante la insistencia de la participante, que trataba de explicarse en inglés, la presentadora volvía a advertirle de que tendría que expulsarla si no hablaba en español. "Si no hablas español, te vas. No me importan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", proseguía visiblemente indignada.

El vídeo pertenece a uno de los programas que Ten emitió el lunes 1 de febrero, en concreto al titulado 'Haters: guerra urbana'. El tuit anónimo que lo compartió ya acumula más de 12.000 'me gusta' y cerca de 5.800 'retuits'.