¿Cuántos capítulos tiene 'Matrimonio por sorpresa', la nueva serie de Can Yaman en Divinity?

Can Yaman ha vuelto a la parrilla de Divinity este lunes con Matrimonio por sorpresa, la comedia romántica que protagoniza junto a la actriz Yeliz Kuvancı (Sadakatsiz). El estreno de la ficción turca ha tenido una excelente acogida en la temática de Mediaset, cosechando un 2.2% de cuota y 261.000 espectadores.

En redes sociales, Matrimonio por sorpresa también ha logrado notoriedad, convirtiéndose en el segundo contenido televisivo más comentado del día con 37.400 tuits de 1.100 autores únicos, lo cual ha otorgado a la serie un total de 1,2 millones de impresiones, según datos de Kantar Media.

Con estos datos, parece que la serie turca se convertirá en uno de los nuevos talismanes de Divinity, donde se emite diariamente a las 18:00 horas. Pero, ¿cuántos capítulos podrán disfrutar sus espectadores?

#MatrimonioPorSorpresa se estrena muy bien en las tardes de @divinity_es seduciendo al 2.2% de cuota, 261.000 espectadores y 70% de fidelidad promedio



La nueva serie de #CanYaman consigue 45.4% de plusvalías

Lo cierto es que, aunque acabe de llegar a España, esta producción fue estrenada en Turquía en julio de 2016 en la cadena TRT 1 y sólo tuvo una temporada, emitiendo su final el 22 de mayo de 2017. Cabe destacar que el canal turco ofrecía una entrega semanal, a diferencia de la emisión diaria de Divinity.

La producción original contó con 40 episodios de 120 minutos de duración. Sin embargo, como viene siendo habitual en la estrategia de las cadenas españolas que importan series turcas, Divinity ha dividido cada capítulo en dos entregas de 60 minutos, por lo que Matrimonio por sorpresa tendrá en España un total de 80 episodios, siempre y cuando Mediaset no decida más adelante fragmentar aún más los capítulos para estirar el éxito de la serie o adaptarla a sus necesidades de programación, una estrategia que ya ha llevado a cabo con otras producciones como Love is in the air.

De qué va 'Matrimonio por sorpresa'

En esta ficción que acaba de llegar a Divinity, Yaman y Kuvancı interpretan a dos jóvenes graduados universitarios que, tras culminar sus estudios universitarios y casarse en secreto a espaldas de sus padres, lucharán por su amor y por poner fin a una enemistad de más de tres décadas. Una historia de amor al más puro estilo de Romeo y Julieta, con un malentendido del pasado que dio origen a un odio mutuo entre los cabezas de familias de dos sagas, sorpresas y acontecimientos inesperados.

Tarik e Itir son dos jóvenes profundamente enamorados que han crecido en el mismo vecindario. Seguros de su amor, deciden casarse en secreto en el último curso de universidad, ya que sus respectivos progenitores, Adile Çam, padre de Tarik, y Münir Yeşil, madre de Itir, se odian desde hace más de tres décadas cuando su amor se truncó y tomaron caminos distintos, un hecho que desconocen sus hijos. Tras sellar su relación, los dos jóvenes regresan a su barrio, donde tratarán de buscar la manera de contar la verdad sobre su relación a sus padres y estrechar el vínculo entre ambas familias.