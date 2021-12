¿Qué le pasa a Lydia Bosch? ¿Por qué no está en ‘Tu cara me suena’ esta semana?

Este viernes Tu cara me suena tiene una gran ausencia. Por primera vez en sus 9 temporadas con famosos (sin contar Tu cara no me suena todavía y Tu cara me suena mini). Y es que tal como explica Manel Fuentes en los minutos iniciales el programa no podrá contar con la actriz y presentadora Lydia Bosch, que ha tenido que ausentarse por “motivos personales” no especificados.

Para solventar esta situación especial, y para que el marcador de Lydia no se quede muy dañado, la actriz recibirá la puntuación mínima por parte del público y del jurado, que valorarán a los demás concursantes a partir de los 5 puntos. “Desde aquí le mandamos un beso muy fuerte”, dijo Manel Fuentes en el inicio del programa, y no dejó de mandarle mensajes de cariño a lo largo de toda la gala, en la que debería haber imitado a Judy Garland.

Hay que recordar que en el año 2020 Lydia Bosch anunció que padecía cáncer de piel, tras haberse sometido a una biopsia por una lesión en la barbilla “que nunca terminaba de curar”. Además, el pasado mes de agosto Lydia tuvo que hacer frente al covid, y estuvo enferma durante tres semanas, así como su madre. “Desde el primer momento nos cogimos fuerte de la mano y no nos hemos soltado y así, siendo las dos una, lo hemos conseguido”, explicó en sus redes sociales a inicios del mes de septiembre. “La pesadilla que empezó el 18 de agosto acaba de terminar”, anunciaba con ilusión.

El coronavirus dejó secuelas a Lydia Bosch. En el primer programa de Tu cara me suena imitó a Ana Torroja, y aunque hizo un buen trabajo, al acabar el número se puso a llorar. Explicó que el coronavirus había mermado su capacidad pulmonar, y que antes de enfermar ella podía cantar el éxito de Mecano ‘No hay marcha en Nueva York’ con mucha más soltura.

Hay que recordar que, a pesar de la ausencia de Lydia Bosch, Tu cara me suena no estará falta de caras nuevas. Y es que en el programa recibirá al cantante Zoilo para que cante a dúo con Eva Soriano, que imita a Aitana Ocaña. También se dará la bienvenida a la actriz Mariola Fuentes, que imitará a Baccara acompañando a Loles León, y el cantante Carlos Sadness pasará por el clonador como invitado.

