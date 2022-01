Castigo disciplinario para la conflictiva Nissy en la noche de Lidia Torrent en Secret Story

Este jueves me he subido al carro del Secret Story anónimo y vaya noche me ha tocado al principio. Me encuentro con que hay partido entre Athletic Club y F.C. Barcelona, ¡y con prórroga!

¿Esta es la forma que tiene la cadena de cuidar un reality recién estrenado? ¿No había otro hueco para el fútbol que no fuera un jueves de gala en el Prime Time principal? ¿Acaso no tiene más cadenas Mediaset?

Lo siento: esto ha sido un maltrato innecesario. Menos mal que a eso de las doce de la noche ha empezado el percal y me he animado un poco. Apunte: no ha sido una gala al uso. De hecho, no ha habido ni plató en directo. Se conoce que por las horas no merecía ni la pena.

El gran Carlos Sobera, directamente visitando la casa. Me gusta mucho esta versión anónima. No entiendo por qué luego las audiencias no responden como deberían. Bueno, sí: la cadena está pagando con creces el haber emitido primero la versión vip. Pero no deberíamos ser tan duros e inflexibles: aquí hay potencial del bueno.

El pobre 😅 #SecretUH1 pic.twitter.com/TIHbAaQHYq — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 20, 2022

que empieza ya secret story que nos la suda el fútbol #SecretUH1 #Secret20E — suinter ¹²🪂🏁✈️ (@crazypositions) January 20, 2022

No hay más que verlo diez minutos. Hay concursantes muy válidos; a otros, en cambio, los noto muy viciados y con demasiado guion estudiado. La novedad de la noche la aportaba Sobera, quien comenzaba el programa en directo desde Guadalix de la Sierra. Decir, antes de meternos en faena, que los primeros nominados de esta edición han sido Carmen, Héctor, Álvaro y Alatzne. Las hermanas Nissy y Laila consiguieron ser inmunes y salvarse de la quema.

Tengo que reconocer que no soporto ni a Nissy ni a Héctor. Son prepotentes, déspotas, maleducados, groseros y tienen un punto agresivo que no me gusta nada. Es más, como se les siga permitiendo esa actitud pueden llegar a crear algún problema en la convivencia. Sobre todo, Nissy. Por eso mismo, pido desde aquí, y de forma totalmente seria, un castigo disciplinario.

La pelea entre Nissy y Carmen en el baño. Mediaset

¿Alguien ve medianamente lógica o normal la pelea que se monta Nissy por la tardanza de Carmen en el baño? No, lo siento: eso no es normal y obedece a algo muy serio. Hasta aquí me voy a quedar. Todo ha surgido después de que Elena y Nissy comentasen en el baño que creían que Carmen llevaba demasiado tiempo dentro de la ducha. Unos comentarios que no estaban gustando nada a la cordobesa, que aseguraba que eso no era así. "Eres una egoísta, tenemos cinco minutos de agua caliente cada uno", le ha increpado Nissy, bastante enfadada.

Al salir de la ducha, ambas han protagonizado un tenso enfrentamiento y es que Carmen ha asegurado que no comprende por qué se había puesto así por eso. "Estás montando un show de la nada. Egoísta tu madre", le ha acabado gritando al ver cómo Nissy le acusaba de no pensar en sus compañeros y abusar del tiempo que puede permanecer dentro de la ducha.

Lidia hablando con Carlos Sobera. Mediaset

A mí, Carmen me parece una chica súper sensata y me gusta mucho. "Van a por mí, a por Rafa, Álvaro y Alatzne", sostiene en el cubo. Y no se equivocaba. Me da a mí que la única que puede parar a ese toro desbocado llamado Nissy es su propia hermana, Laila, que parece que tiene algo más de mesura y sentido común.

Ah, como decía antes, Sobera ha visitado la casa, pero no lo ha hecho solo: lo ha acompañado Lidia Torrent. Una de las camareras de First Dates se ha convertido de manera oficial en presentadora del reality. Qué duda cabe de que ésta ha sido su gran noche, que diría Raphael. No lo hace mal; es correcta y sabe dar a cámara bien, pero como mi Lara Álvarez ninguna. Creo que a Lidia le falta soltura y mostrarse más al natural.

Qué poco me gusta Héctor, me transmite mucha mala vibra y es de esas personas que no querría tener cerca. No sé por qué. Entiendo que toda la casa lo tenga en contra, a falta de Brenda. Porque sí: es prepotente y un sabelotodo insufrible. No se puede ir por la vida como él: sentando cátedra a cada segundo. "He marcado la convivencia para comer a una hora normal porque aquí hay una diferencia de edad bastante grande", se intenta justificar con Carlos Sobera. ¿Perciben su pedantería?

A Adrián no le gusta Cora #SecretUH1 — 💜 (@ejercitoomiriam) January 20, 2022

Adrián chico ese argumento para la diferencia de edad es de ser un básico… #SecretUH1 — Atwood (@MisyNothing) January 20, 2022

Que tiene que ver que te has liado con chicas de 44 años. Este chico no puede ser más básico#SecretUH1 — G (@apemaiaital) January 20, 2022

Ojo, que Álvaro tiene algo que me gusta y me hace detestarlo a partes iguales, pero estoy de su lado en la pelea que protagonizaron. Héctor lo llama "manipulador y mala persona". Qué lástima: no sabe que se está describiendo a sí mismo. Esperen, que viene otro fantasma llamado Adrián. ¿Cómo he podido estar tan engañado esta semana? Con lo bien que me cayó el pasado jueves. Cree que es un dandy irresistible y que toda fémina bebe los vientos por él.

Como Cora, a la que entiende enamoradísima de su persona. Que sí, que ella lo mira un poco intensamente, pero no creo que sea tan tonta. Por otro lado, Alatzne señala su diferencia de edad con Adrián como elemento de su poca química, y éste hace el comentario más horroroso de la historia: que él ha estado liado con chicas de "40 y 42 años".

Para mí, Adrián se ha retratado solo. ¡Hablemos de amor y pureza! Me gustan mucho, mogollón, Elena y Alberto. Los veo sin dobleces, disfrutando de su momento y dejándose llevar. "Me da un poco de miedo la situación", dice ella. ¡Y yo aplaudo el sentir miedo! Les auguro un gran futuro. Carmen también me encanta, ¡es un ser de luz! Rafa también. No lo veo mal tío, e incluso puede que acabe con Carmen. Pegan mucho. El único pero que le veo a Rafa es que critica mucho: pone a parir a la casa en cero coma. Claro que si no lo hace, ¡qué sería de Secret Story!

Alatzne hablando con Carlos Sobera. Mediaset

Alatzne le ha confesado a Sobera que no termina de encajar en la casa; que se lleva bien con todo el mundo, pero hay algo que no termina de encajar. Y a mí me da pena, porque le veo un fondo inocentón y de indefensión real. "Lo estoy haciendo todo lo bien que puedo todo el tiempo", dice. Y me la creo. Por cierto: ver a Carlos hablar de diversidad y de lo binario y no binario me parece tan fascinante como necesario. ¡A cuántas personas estará ayudando con su testimonio! Creo que tienen que sacarle más jugo a su concurso.

