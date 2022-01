Quién es Topacio Fresh, la galerista de arte que va hoy de invitada a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas 'Pasapalabra', el rey del anuncio más deseado de la televisión y de los codiciados minutos de oro

El concurso Pasapalabra da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas. Entre estos famosos que se incorporan al concurso de Roberto Leal veremos a una galerista de arte (y vedette) que lleva muchos años cosechado una gran popularidad. Hablamos de la argentina Topacio Fresh.

No estará sola en esta nueva aventura, pues el programa también dará la bienvenida a Mario Vaquerizo, Ana Rayo y Manuel Burque. Estas cuatro celebridades, divididas por equipos, pondrán a prueba su rapidez mental y su cultura general para ayudar a los concursantes a acumular segundos.

Sabemos de alguien que viene tan bien preparada a #Pasapalabra, que hasta ha analizado a sus contrincantes. 😂👀 Es...¡@topaciofresh!



▶ Nos vemos a las 20:00h en @antena3com y @ATRESplayer.😘 pic.twitter.com/ikj0v9PX8C — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 7, 2022

Topacio Fresh nace en Rosario, Argentina, en 1973, y comienza a ser popular en España gracias al grupo Fangoria. Y es que junto a Lara Sajen (concursante de Supervivientes 2021 y Maestros de la costura) fue una de las bailarinas del dúo musical durante sus giras. Además, ambas formaron el grupo Leopardo No Viaja, que dejó temas como El Butanero.

En los medios de comunicación Topacio Fresh ha hecho ya prácticamente de todo. Además de bailarina ha sido actriz en series como Paquita Salas (donde se interpretó a sí misma) y Veneno, y ha participado en realities como Alaska y Mario, pues tiene una relación de amistad muy profunda con el conocido matrimonio. Con ellos viajó a Estados Unidos en una de las temporadas.

Del mismo modo, en el año 2018 fue una de las concursantes de Bailando con las estrellas, en Televisión Española, aunque se convirtió en la primera expulsada. “No pasa nada. Era un juego, no me enojo”, dijo tras ser eliminada. “Yo he conseguido en la vida mucho más de lo que me imaginé. Haber llegado hasta aquí, estando en TVE, es ya un premio. Al menos lo intenté”, valoró.

A finales de 2019 Topacio Fresh se convirtió en una de las concursantes de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, y compartió mesa y mantel con María José Cantudo, Suso Álvarez y Enrique San Francisco. El fallecido actor no estuvo muy fino con Topacio, e hizo preguntas muy indiscretas relacionadas con la transexualidad de Fresh, algo que ella nunca ha ocultado. Topacio hasta pensó en abandonar el concurso por sentirse demasiado incómoda.

Lejos del mundo del espectáculo hay que destacar que Topacio fundó en el año 2008, junto a su marido Israel Cotes, una conocida galería de arte de Madrid, La Fresh Gallery, donde ha hecho numerosas exposiciones y que se ha convertido en un importante epicentro cultural de la capital.

