Quién es Joe Pérez-Orive, el músico (y jurado de ‘OT’) que hoy va a ‘Pasapalabra’ como invitado

Uno de los jueces musicales más televisivos se cuela desde hoy en nuestros hogares. Y es que el músico Joe Pérez-Orive participará desde esta tarde en Pasapalabra, ya que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos.

Junto a este andaluz también se incorporarán como invitados Manuel Martos, Nerea Rodríguez y María Castro. Juntos ayudarán a los concursantes a acumular todos los segundos que puedan poniendo a prueba sus conocimientos, sus nervios y su rapidez visual en las diferentes fases del concurso, que cada día se cuela entre las emisiones más vistas de nuestra televisión.

Joe Pérez-Orive cursó estudios superiores en Estados Unidos y Madrid. Es licenciado cum laude en “producción y tecnología musical” por la Universidad de Berklee y en Derecho por la Complutense de Madrid.

Cuenta con una extensa trayectoria profesional en la industria musical, por lo que será un jurado excelente en representación de los promotores de conciertos y giras. Su faceta profesional más destacada es la director de marketing en empresas como Live Nation Entertainment, Ticketmaster y Hard Rock Café. En el ámbito musical Joe Pérez-Orive fue director general de Clipper Music, director artístico de Warner.

Su rostro sonará a muchos gracias al programa Operación Triunfo, del que fue jurado durante las ediciones de 2017 y 2018. En diciembre de 2019 confirmó a través de las redes sociales que no seguiría en el programa. “Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa.⁣ ⁣Gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta del mundo, la música. Gracias por dejarme disfrutar de los participantes y su talento, tanto en el plató como en las giras…⁣”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

Hablando de Operación Triunfo, cabe destacar que hoy en Pasapalabra Joe se encontrará con viejos conocidos. Y es que Roberto Leal fue el presentador del famoso talent show, Manuel Martos fue su compañero de fatigas en el jurado y Nerea Rodríguez fue alumna de la academia en la primera edición.

