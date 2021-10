Un problema de salud aparta temporalmente a Iñaki López de ‘Más vale tarde’

Uno de los presentadores más representativos de laSexta tendrá que ausentarse temporalmente de su programa. Y es que Iñaki López, actual conductor de Más vale tarde junto a Cristina Pardo, ha tenido que tomarse una baja ocasionada por un problema de visión en un ojo a causa de un desprendimiento de retina.

Así lo anunció el propio López en la tarde de este viernes, para que no se llevasen a cabo teorías de cualquier tipo por sus ausencias en el programa en directo. “Un problemilla con estos luceros azules que tengo por ojos me hará faltar unos días a mi cita diaria con Más vale tarde”, ha apuntado el de Bilbao en su Twitter. “Cristina Pardo os dará los mimos acostumbrados. No os acostumbréis al rigor que regresó pronto”, advertía el comunicador, dejando claro que es algo temporal y que más pronto que tarde volveremos a verle de lunes a viernes.

Un problemilla con estos luceros azules que tengo por ojos me hará faltar unos días a mi cita diaria con @MVTARDE

@cristina_pardo os dará los mimos acostumbrados. No os acostumbréis al rigor que regresó pronto! https://t.co/GPLIwrSayt — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 30, 2021

Más vale tarde inició una nueva etapa el lunes 6 de septiembre con un nuevo plató y dos nuevos presentadores, Cristina Pardo e Iñaki López, que tomaban el relevo a Mamen Mendizábal para contar cada tarde la actualidad con el apoyo de los colaboradores y expertos del programa.

Ambos se han consolidado como un tándem televisivo muy consolidado, e incluso han dado juntos las Campanadas de Nochevieja. “Creo que el secreto para que funcione es la generosidad, la amistad y el respeto, que es algo que yo le profeso a Cristina. Vamos a tener diferencias y algún día nos enfadaremos, no me cabe duda, porque ahora vamos a ser una pareja de hecho televisiva. Yo la quiero mucho y la respeto como profesional y como ser humano”, comentaba en ese sentido el propio Iñaki en una entrevista a BLUPER a inicios del pasado mes.

