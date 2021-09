Cristina Pardo e Iñaki López estrenan 'Más vale tarde': "Estamos intentando fichar a expolíticos"

Más vale tarde inicia una nueva etapa este lunes 6 de septiembre con un nuevo plató y dos nuevos presentadores: Cristina Pardo e Iñaki López tomarán el relevo a Mamen Mendizábal para contar cada tarde la actualidad con el apoyo de los colaboradores y expertos del programa.

Ambos periodistas hacen gala de una buena sintonía que traspasa la pantalla, tal y como se ha comprobado en las cuatro Campanadas y en los distintos especiales que han presentado juntos. Ahora este tándem recibe una importante oportunidad de consolidarse en las tardes de laSexta y confirmar que apostar por ellos es sinónimo de éxito.

BLUPER ha charlado con Iñaki y Cristina en la XIII edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) para conocer cómo afrontan los momentos previos al estreno y qué se podrá ver en esta nueva temporada del formato.

¿Por qué creéis que funciona tan bien vuestro tándem?

Iñaki: Creo que el secreto para que funcione es la generosidad, la amistad y el respeto, que es algo que yo le profeso a Cristina. Vamos a tener diferencias y algún día nos enfadaremos, no me cabe duda, porque ahora vamos a ser una pareja de hecho televisiva. Yo la quiero mucho y la respeto como profesional y como ser humano.

Cristina: Cuando nos ofrecieron las campanadas por primera vez, nadie sabía cómo íbamos a funcionar. Supongo que salió bien porque nos parecemos en muchas cosas: teníamos la misma forma de enfocar la retransmisión, no queríamos tener ningún guion y se nos respetó. Si no nos hubiéramos llevado bien, a lo mejor no hubiera salido tan bien, pero salió porque uno siempre piensa que el otro va a estar en caso de que tropiece y tenemos una manera parecida de enfocar las cosas. Además, yo admiro muchísimo el sentido del humor que tiene Iñaki, me da hasta envidia porque yo no lo tengo.

¿Os ha dado algún consejo Mamen Mendizábal?

C.: Yo soy muy amiga de Mamen desde el primer día que llegamos a laSexta. Nosotras nos hemos ido contando todo al minuto y por supuesto que Iñaki y yo hemos hablado con ella. Jamás seríamos tan altivos como para llegar a un proyecto que antes tenía otro inquilino y querer saber. Mamen ha sido una persona muy prudente y nos ha recibido muy calurosamente.

¿Qué va a conservar el programa con respecto a la época anterior?

C.: Vamos a conservar todas las cosas que funcionan. No se puede llegar a un sitio y arrasar con todo. El tono va a cambiar porque somos personas diferentes, eso es inevitable y pasa en todos los programas que cambian de presentador. Un programa no debe ser algo personalista, pero sí debe llevar la impronta de la persona que lo hace.

I.: Se mantendrá el espíritu y ADN de laSexta: estar pegados a la actualidad, información política, sucesos, entretenimiento, cuestiones sociales que puedan ocurrir. El espíritu del propio programa es estar conectados con la realidad.

Los presentadores darán un nuevo tono al formato, aunque conservando su esencia. Atresmedia

¿Cómo afrontáis los cambios de tono que tiene un magacín como este, pasando de un suceso a una información más ligera o viceversa?

C.: Es algo a lo que me he enfrentado muchas veces. Al principio te comes mucho la cabeza con eso y piensas "si estoy hablando de un suceso, cómo me voy a poner a hablar de pronto de otra cosa". Después de darle muchas vueltas y haber pasado muchos momentos incómodos he llegado a la conclusión de que la mejor manera de hacerlo es con delicadeza, pero de una manera natural, como si estuvieras teniendo una conversación con alguien.

I.: Si la escaleta te permite tener un tema de transición para pasar de algo muy serio a una cosa divertida, perfecto, pero en un programa en directo donde en cualquier momento puede pasar algo desagradable tendremos que afrontarlo con la mayor naturalidad posible.

En el tiempo que lleváis dando cobertura a la pandemia, ¿os arrepentís de alguna información o del tratamiento que habéis dado al asunto?

C.: En Liarla Pardo ha sido más sencillo informar al ser un programa semanal y no uno diario en el que todo el rato pasan cosas y te están lloviendo un montón de datos. Yo personalmente no tengo la sensación de haber hecho daño a nadie por la manera en la que he tratado la pandemia, probablemente habrá gente que se haya ofendido por algo que haya dicho, porque los ofendidos no descansan ni los domingos. Creo que los ciudadanos sí que nos hemos podido sentir dañados por alguna información que nos trasladaron las autoridades competentes.

I.: Y tampoco somos epidemiólogos. Nosotros dábamos paso a expertos en la pandemia y hemos aprendido con ellos. Al principio reducíamos el nivel de importancia que tenía la pandemia porque así lo decía la OMS, el Ministerio de Sanidad, las consejerías de Salud y expertos que teníamos en los programas. Lamentablemente, la realidad nos ha demostrado que era un asunto muy grave y hemos ido aprendiendo con los expertos, pero lo importante para un comunicador o un medio que pretende ser veraz es dar voz a expertos en salud para hablar sobre un tema de salud, que es lo que hemos hecho en todo momento.

C.: Estábamos informando de una cosa que también estábamos padeciendo. Los primeros días yo pasé mucho miedo, tenía pesadillas pensando que mi madre me iba a llamar un día para decirme que mi padre tenía fiebre. Yo recuerdo que entré a 'El Hormiguero' con un miedo increíble porque no sabíamos nada. Es absurdo pensar que hemos podido tener algún interés en dañar deliberadamente a los ciudadanos, porque todos nosotros también hemos sufrido la pandemia.

Ahora están de moda los expolíticos que fichan por los magacines como tertulianos. ¿Habrá alguno en Más vale tarde?

I.: Hemos tirado alguna red, vamos a ver quiénes caen en ella. A nosotros nos parece muy bien, de hecho los políticos que después de retirarse de la política se convierten en tertulianos dan muchísimo juego, me parecen mucho más interesantes porque no están sometidos a una disciplina de partido, son más sinceros y más críticos con su antigua formación.

C.: Yo nunca me he puesto a valorar los tertulianos de los demás medios porque no es algo que me interese ni me preocupe. Coincido con Iñaki en que los políticos son más libres cuando dejan la primera línea y, por tanto, más interesantes.

¿A qué expolítico os gustaría fichar?

I.: Estamos hablando con algún expolítico para que se incorpore a este programa.

C.: A mí siempre me han resultado muy interesantes todos los políticos imputados, que igual no darían el perfil como colaboradores, pero sí como entrevistados.

I.: Podemos tener un set en Soto del Real. Si el programa cuaja, lo plantearemos (ríe).

