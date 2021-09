Lo mucho que ‘Sálvame’ (y toda la televisión) echa de menos a Mila Ximénez

El pasado 23 de junio, la periodista Mila Ximénez fallecía en Madrid como consecuencia de un cáncer de pulmón. Aunque su muerte era algo que se esperaba en silencio nadie parecía preparado para decirle adiós a la que fuese concursante de Gran Hermano VIP y Supervivientes. Desde entonces muchos son los colaboradores y presentadores televisivos que la recuerdan, ya sea a través de sus intervenciones en directo, o bien a través de las redes sociales. “Tres meses, pensándote a diario”, escribía el otro día María Patiño, sin mencionar a Mila, pero sin dejar a dudas que sus palabras iban por su compañera.

El pensamiento de la periodista gallega es el mismo que tienen todos los compañeros de Sálvame, y también parte de la audiencia. Mila era mucha Mila, y su esencia y presencia estaban en el ADN del magacín de Telecinco desde sus orígenes. Tenía carácter, se peleaba con todo bicho viviente, pero también generaba cariño, admiración, compañerismo.

El hueco que ha dejado no es, ni de lejos, el mismo que el de otros compañeros que decidieron por propia voluntad abandonar el universo de Sálvame, como Rosa Benito o Raquel Bollo. La Ximénez era inimitable, y ha demostrado también ser insustituible. De hecho, es difícil imaginar a cualquier otra comunicadora que pudiera ser catalogada como su sucesora.

Solo hay que darse una vuelta por Twitter para comprobar que el recuerdo de Mila está muy fresco. Todavía se comparten sus vídeos, sus memes. Esos monólogos mirando a cámara, dirigiéndose al espectador que estaba en casa como si fuese su verdadero interlocutor. El “no para, no para, no para” con el que maldecía en Gran Hermano VIP, con la plancha en la mano. Su mosqueo al llevar el traje de abeja reina en ese mismo reality, y tantos otros momentos.

Es evidente que Sálvame no pasa un gran momento en lo que se refiere a audiencias. La falta de tramas potentes, la tardía renovación de sus colaboradores y la llegada de Tierra Amarga a las tardes Antena 3 ha mermado su hegemonía vespertina. Habría que preguntarse hasta qué punto la ausencia de Mila también tiene que ver con este desgaste del público.

Ximénez era una pieza clave en las tertulias de Sálvame. Formó parte del mítico ‘eje del mal’ junto a Matamoros y Kiko Hernández, y era un gran punto de unión entre sus compañeros. Y daba un juego al que otros se niegan a entrar, ese que consiste en pasar de colaborador a protagonista, sentándose de vez en cuando en el sillón del Deluxe para hablar de lo divino y lo humano, o para pelearse con quien correspondiera.

Sin duda, fue una mujer que tenía una mano de acero cubierta por un guante de terciopelo, que sabía cuándo mostrar su cara más dura y áspera, y cuando ser vulnerable y encantadora. Y que dio juego hasta el fin de sus días. El 10 de marzo se sentó por última vez en el plató de Sálvame, con un aspecto cansado, y un gorro cubriendo su cabeza. Nada más llegar le preguntó a Kiko Hernández que qué tal estaba, pues su compañero siempre tiene algo y temía que le fuese a pegar nada.

Una de las noticias de aquella jornada era que Makoke había tomado medidas contra Kiko Matamoros por amenazas, y además, a través de su Instagram, la que fuese azafata del Telecupón advirtió que denunciaría a quien la acusase de hacer fiestas ilegales en su casa. Eso hizo perder la paciencia a Mila Ximénez, que le mandó un mensaje conciso: “Mira chavala, en vez de poner tantas demandas, paga las que todavía debes”. Eso hacía referencia a cómo Makoke la había denunciado a ella y había perdido los juicios, y cómo le decía y es que la exmujer de Kiko Matamoros perdió la demanda que interpuso contra la colaboradora y aún le debe dinero: “Primero paga y luego pon demandas”.

