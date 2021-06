Quién es Carlo Constanzia, el actor de ‘Toy Boy’ invitado hoy a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

Un rostro muy popular para los aficionados de las series de Antena 3 (y de Netflix) se cuela a partir de esta tarde en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que presenta Roberto Leal, da la bienvenida a cuatro nuevos famosos, entre los que se encuentra el actor Carlo Constanzia.

La fama le sigue desde la cuna a Carlo Costanzia. Y es que es hijo de la modelo Mar Flores y del empresario Carlo Constanzia. A pesar de tener esa percha familiar, el joven prefiere tener un papel bastante discreto en todo lo que no sea su faceta de actor, que se presenta cada vez más prometedora.

Su actual popularidad se debe a Toy Boy, la serie de Antena 3 de la que fue una de los protagonistas; una producción que multiplicó su interés después de aterrizar en Netflix.

“Estoy que no doy crédito, mi primer proyecto y que de repente sea un bombazo internacional pues es una locura, estoy superfeliz, supercontento, no doy crédito a las redes sociales, a todas las cosas que escribe la gente a todo lo que comparten, todos los clubs de fans, me alegro mucho de que se haya podido ver por lo menos ese trabajo que me ha costado tanto preparar”, diría Carlo sobre Toy Boy a JALEOS de El Español en una entrevista.

Después de su éxito a nivel internacional y tras muchas especulaciones sobre su posible continuidad, Atresmedia dio luz verde el pasado verano de 2020 a una segunda temporada de Toy Boy tras llegar a un acuerdo con Netflix para producir nuevos capítulos de la serie en colaboración con Plano a Plano.

La nueva tanda de episodios de la ficción protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza, incorporará a las estrellas italianas Michele Morrone (365 días, Medici) y Federica Sabatini (Suburra). Y, por supuesto, habrá actores que repitan, entre ellos, el propio Carlo Constanzia.