Quién es Rocío Martínez, la periodista y presentadora invitada de ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

La periodista y presentadora Rocío Martínez se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este lunes participará, en calidad de invitada, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3. Así, veremos en un horario fuera de su entorno habitual a uno de los rostros de la cadena.

Me hace taaaaaaanta ilusión estar hoy, y hasta el miércoles, en @PasapalabraA3 En esta foto os desvelo quién es mi compi @CarlocostanziaF majísimo. Que no hace falta que os diga que lo veáis porque ya sé que lo hacéis todos los días. Hoy también, eh? 😉 pic.twitter.com/tN6tZnwu7b — Rocío Martínez (@rocio_burgos) June 7, 2021

Nacida en Burgos, Rocío Martínez asegura que siempre quiso ser periodista, ya desde la infancia. Estudió periodismo en la Universidad de Navarra, y pronto se especializó en deportes. Tras cinco años trabajando en Terra, en la sección de Deportes, en 2005 llegó a Real Madrid Televisión. Allí fue reportera, presentadora, entrevistadora, enviada especial y cualquier otro reto comunicativo que le propusieran. Una década después da el salto a Antena 3, para ponerse al frente de los Deportes de la cadena.

Para ella, presentar Deportes es “un gran honor, una enorme responsabilidad de la que disfruto cada día con la ilusión del primero. Porque la Información, la Comunicación, la Televisión y el Deporte son mi pasión, así que gracias por dejarme compartirlo con ustedes a través de la pequeña pantalla”, afirma desde la web de Antena 3.

Además, es tertuliana de El Chiringuito y Espejo Público, y colaboradora del Diario de Burgos. En su amplio currículo también encontramos labores de docente, pues ha sido profesora en varios cursos de Atresmedia Formación.

“Soy madridista de cuna y veo fútbol desde pequeña. Además, me chifa el ciclismo y disfruto muchísimo con el Real Madrid de baloncesto. Me encanta el tenis, soy muy fan de Nadal, y desde que corro, sigo mucho el atletismo. En general, me gusta cualquier deporte y admiro lo que hacen los y las deportistas”, explicó la periodista en una entrevista.