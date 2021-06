Telecinco confirma el despido de Paz Padilla de 'Got Talent' tras tres temporadas

Mediaset España ha confirmado este lunes 7 de junio lo que era un secreto a voces: Paz Padilla no regresará como jurado de la séptima edición de Got Talent España, que ya se graba durante estos días en Madrid.

Durante las últimas semanas se había especulado mucho sobre el futuro de la gaditana en el talent show hasta el punto de aparecer noticias en medios de que sería sustituida por Rocío Carrasco o que Risto Mejide era el culpable de su despido.

Ambas informaciones ya fueron negadas y Padilla dio a entender hace una semana que no estaría en el programa de Fremantle. Sin embargo, hasta ahora, Mediaset no se había pronunciado oficialmente.

De esta manera, será la primera vez en la historia del formato en España que el programa cuente con sólo tres jurados: Risto Mejide, Dani Martínez y Edurne.

Padilla se sumó a Got Talent a partir de su quinta temporada y como sustituta de Eva Isanta, que a su vez sustituyó a Eva Hache. Desde entonces, la gaditana se convirtió en alguien imprescindible gracias a su particular humor.

Ya en la temporada pasada, Padilla dejó vacío su lugar al coincidir el inicio de las grabaciones con el empeoramiento en la salud de su marido, quien fallecía el pasado 19 de julio a causa de un cáncer.

“Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me dieron el tiempo que necesitaba. Me sentí muy arropada, muy protegida y reservaron mi espacio”, confesó tiempo después durante la rueda de prensa virtual del talent show presentado por Santi Millán.

“Me planteé si incorporarme porque es un programa de emociones y yo estaba muy blandita para enfrentarme a él porque me podía dañar muchísimo. Pero, me demostró que la vida es maravillosa gracias a unas historias maravillosas. Es uno de los programas más bonitos de la tele, que es la vida misma, que no podemos dejar de ver porque te enseña tanto. Esta edición es muy especial porque vamos a ver muchas historias en las que la pandemia ha marcado mucho y que no va a dejar a nadie diferente”, añadió.