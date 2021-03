Elena Rivera, protagonista de 'Alba': "Muchos hombres se creen con el poder de violar y salir impunes"

ATRESplayer PREMIUM estrenará este domingo 28 de marzo la serie Alba, inspirada en la exitosa ficción turca Fatmagül. Protagonizada en su versión original por Beren Saat y Engin Akyürek, en España serán Elena Rivera y Eric Masip, entre otros, quienes den vida a los personajes principales de esta dramática historia que gira en torno a una violación grupal.

Con motivo del lanzamiento de la serie en la plataforma de Atresmedia, ambos actores han relatado a BLUPER cómo han vivido el intenso trabajo en este proyecto, cuyo rodaje se inició en plena desescalada del confinamiento y se vio paralizado por varios positivos en Covid-19. "Es de admirar que esta serie se haya podido empezar y terminar", afirma la actriz.

Rivera, no obstante, está curtida en las batallas inherentes de su profesión, pues a finales de 2019 rodó Inés del Alma mía en un país sumido en violentas protestas sociales: "Fue más duro lo de Chile. Esto era cuestión de estar mentalizados ante una pandemia que nos afecta a todos por igual, en Inés del Alma mía estaba muy lejos de casa y en un sitio que prácticamente estaba en guerra, temiendo por mi seguridad personal", confiesa.

Pero el trabajo del equipo de Alba no ha sido menos arduo. Y es que tratar un tema como la violación ha requerido un gran compromiso por parte de todos. "Todas las personas involucradas nos hemos sentido muy responsables por lo que estábamos contando", relata Enric.

"Lo hemos vivido muy intensamente, hemos tenido que involucrarnos al 200% y hacerlo con el máximo respeto posible para ser honestos con la historia, porque es un tema que está a la orden del día y no podíamos caer en el morbo ni en el sensacionalismo", añade Elena, que además se ha enfrentado a uno de los momentos más difíciles de su carrera al tener que rodar una violación grupal.

La escena en cuestión, en la que Alba es agredida sexualmente por cuatro chicos, se afrontó "de una manera muy profesional, todo estaba totalmente coreografiado y pactado", cuenta la actriz. A pesar de ello, rodarla supuso un gran choque emocional para ella: "Me impactó más al volver al hotel, cuando me alejé de eso y pensé que es una realidad que ocurre. Como mujer me removió".

Elena Rivera y Eric Masip protagonizan 'Alba' Atresmedia

Muy importante en la trama será el papel de Bruno, el novio de Alba al que da vida Enric Masip. Tras su aplaudido trabajo en Veneno, el actor se muestra encantado de participar en otro proyecto de Atresmedia con un mensaje social tan importante: "Lo que he vivido tanto en Veneno como en Alba me ha hecho estar aún más con las víctimas de cualquier desigualdad", confiesa.

En la serie, el personaje de Bruno tendrá el papel fundamental de arropar a su pareja tras sufrir una agresión sexual que, para más inri, está causada por tres de sus amigos, quienes se valdrán de su influencia y su posición económica para tratar de salir indemnes: "En Alba se ve perfectamente cómo muchos hombres se creen con el poder de violar a una chica y salir impunes", adelanta Elena Rivera, que asegura haber empatizado con Alba "por la fuerza que saca para luchar, teniendo todo en contra, por hacer justicia".

La protagonista asegura que en la serie "no habrá panfletos ni eslóganes sobre la violación" sino que se mostrará "el día a día de la víctima, su proceso para sobreponerse e intentar que se haga justicia".

Así es Alba

Alba es una joven que regresa de Madrid a su pueblo de la costa para disfrutar de las vacaciones. Una mañana, tras disfrutar de una noche de fiesta, despierta desnuda en la playa tras ser agredida sexualmente por un grupo de chicos.

Un año antes de este trágico suceso, Alba se reencontraba en Madrid con Bruno, un vecino del pueblo por el que nunca se había interesado y del que ahora se ha enamorado perdidamente, iniciando una relación idílica hasta que la violación destroza la estabilidad de la joven.

Y es que tres de los cuatro agresores son los mejores amigos de Bruno, pero será la identidad del cuarto hombre la que de verdad atormente a Alba, cuya pesadilla no habrá hecho más que comenzar.