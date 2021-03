'El Internado', 'Los hombres de Paco', 'FoQ': ¿a qué se debe esta fiebre nostálgica?

En apenas unos meses, Atresmedia ha decidido devolver a la vida algunas de las series que le ayudaron a empezar a construir la marca Series Atresmedia, que tantas alegrías le ha traído después: Física o Química, El Internado, Los hombres de Paco y Los protegidos.

Detrás de ellas, un nombre: Sonia Martínez. La actual responsable de Buendía Estudios ejerció de productora ejecutiva de todas ellas al ser entonces la directora de Ficción de Antena 3, por lo que parecía lógico que ahora también estuviera detrás de su vuelta.

Pero, ¿por qué esta fiebre? "El director de contenidos de Amazon Prime video, Ricardo Carbonero, tiene una explicación. Con todo este crecimiento de la industria y de esta oferta de televisión, y con toda la velocidad a la que vamos y el miedo originado por la pandemia, el concepto de nostalgia nos da seguridad a la audiencia frente a la incertidumbre", explica a BLUPER.

"Personalmente, en el caso de Amazon, es porque para nosotros, que llevamos poco tiempo en España, utilizar una marca tan exitosa como El Internado nos da un punto de partida muy bueno para acercarnos al publico", explica el directivo. La plataforma tendrá la exclusividad de la emisión de la serie durante doce meses antes de que Atresmedia pueda emitirla en abierto.

Y así es. El Internado: Las Cumbres consiguió convertirse en uno de los contenidos más demandados en la plataforma durante el fin de semana de su estreno y también en uno de los más comentados en redes sociales. Además, tal era la confianza en el producto, que Amazon, Buendía Estudios y The Mediapro Studio, la otra pata del proyecto, aprobaron una segunda temporada antes del estreno de la primera.

'El Internado' nos demostró que podíamos contar otras cosas. Sonia Martínez, directora editorial de Buendía Estudios

El reboot daba además la oportunidad de reconocer lo que significó para nuestra ficción El Internado. "Se empezaron a tocar otros temas, salimos de la dramedia que funcionaba tan bien, pero se reducía a familia, colegio, bar... y, de repente, se abrió una puerta para contar historias en un entorno diferente, un mundo diferente y con historias que tuvieran un punto de misterio, de thriller... El Internado nos demostró que podíamos contar otras cosas. Y la respuesta fue tan brutal que con seis capítulos nos dieron un Ondas".

En este caso, además, el proyecto ha contado con la creadora de la creadora de la franquicia, Laura Belloso. Algo que no ha ocurrido, sin embargo, en los casos de FoQ, Los protegidos o Los hombres de Paco, aunque por distintos motivos.

"Sin menospreciar la creación, ahora mismo si uno decide hacer una producción de una serie con una marca y unos creadores, probablemente se pueda acometer sin necesidad de las personas que estuvieron en aquel momento porque somos industria y una serie no se hace con sólo una persona, sino con un equipo. Hay gente que estuvo o que la estudió", explica Martínez.

Nuevos revivals

A todo ello se suma que la marcha de algunos creadores de sus productoras para fundar otras han hecho que los derechos de esas marcas se quedarán en aquellas empresas, como así explicaba a BLUPER hace unas semanas Daniel Écija, creador de series como Médico de Familia, Los Serrano, El Barco, El Internado o Estoy vivo. Algo que podría volver a ocurrir con la más que probable vuelta de Un paso adelante.

"Ahora mismo no hay nada que se pueda anunciar", comenta Laura Fernández Espeso, máxima responsable de The Mediapro Studio. "Sí que es verdad que hay otras ideas porque el interés de los clientes por esas marcas es alta. Y aunque no queremos hacer el viaje con todas, es posible que hay alguna que suceda".

¿Periodistas? "Tomo nota de la petición", contesta la directiva, sumándose así al propio Daniel Écija, que también confesó a BLUPER que le encantaría hacerla. "Recojo el guante, aunque habría que hablar con Mediaset España".

Ahí está precisamente la clave también de esta fiebre nostálgica. Y es que la convivencia entre el pago y el abierto permiten rentabilizar mejor estos proyectos. De hecho, salvo FoQ: El Reencuentro, cuyo objetivo ha sido incrementar el número de abonados de ATRESplayer PREMIUM, todas estas series tendrán una doble vida: primero en plataforma y después en abierto.

"Este modelo que hemos diseñado colaborando con cadenas en abierto no está funcionando muy bien. Al final, cada uno de los medios van a públicos diferentes y no hay canibalización. Una serie puede ser exitosa estrenando en Amazon y después en televisión. El público que ve series de ficción en televisión es diferente al que lo ven en nuestro servicio de streaming", explica Carbonero.

