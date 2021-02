'El Internado', una serie pionera: de los videojuegos a los capítulos en primicia con SMS

Tras meses de espera, este viernes 19 de febrero se abren las puertas de El Internado: Las Cumbres, la nueva serie de Amazon Prime Video. Un reboot de la ficción que estrenase hace algo más de una década Antena 3, y que fue una auténtica pionera en nuestra televisión.

"Es sin duda un tremendo orgullo poder anunciar hoy una producción de esta envergadura en España”, decía Ricardo Cabornero, Head of Content en Amazon Prime Video España, cuando se conoció este reinicio. "El Internado fue la precursora en España de los grandes éxitos actuales de las series de televisión. Rompió moldes en cuanto a producción y distribución, congregó una importante base de fans y alumbró una nueva generación de actores, "muchos de ellos hoy convertidos en estrellas", añadió.

Y razón no le faltaba. Y es que en sus cuatro años de emisión y siete temporadas en antena, El Internado se convirtió en una producción pionera, y aún a día de hoy lo sigue siendo.

Primera mezcla de costumbrismo y ciencia ficción

El Internado primigenio fue una serie familiar de misterio que supuso un importante paso adelante en los estándares de calidad de la ficción española, y que aunó por primera vez en nuestra televisión el costumbrismo y la ciencia ficción. Algo que luego continuarían haciendo El Barco, Los protegidos, Estoy vivo o La valla.

Veníamos de hacer una televisión cuyos éxitos eran costumbrismo puro (Farmacia de Guardia, Médico de Familia, Periodistas, Compañeros...), con tramas para toda la familia y supuso un interesante rompimiento. El Internado cosechó grandes éxitos de audiencia y crítica por esa originalidad de su temática, sumada a su cuidada puesta en escena y la calidad de sus guiones.

Ventas internacionales

Estrenada en mayo de 2007 y producida por Globomedia, la serie estaba ambientada en un internado donde empezaban a suceder extraños acontecimientos.La ficción arrasó en su primera temporada con un 23,8% y 4 millones de espectadores, lo que le aseguró su continuidad. Tras bajar su media en la segunda y tercera temporada, la serie remontó en su cuarta temporada hasta los 3,9 millones. Después iría perdiendo fuelle y se despediría con un 15,5% y 2,5 millones de espectadores de media.

Durante esa carrera dio el salto el internacional, y se pudo ver en Italia, Alemania, Rumanía, México o Cuba. Además, Francia tuvo su propia versión, que duró una temporada, y también Rusia, que se alargó por 30 episodios. Como curiosidad, Rusia respetó los uniformes azules originales (que estarán de vuelta en Amazon), si bien, en Francia eran de color rojo.

Visionado premium

En la actualidad, Antena 3 ofrece a los espectadores la posibilidad de ver en primicia los próximos episodios de sus series o programas favoritos a través de su plataforma Atresplayer PREMIUM. Y en eso también fue pionera El Internado.

A través de un servicio de SMS, los fans podían conseguir la clave para ver por adelantado algunos de sus capítulos, que estaban disponibles tres días antes de su emisión en abierto. El precio del servicio era de 1,39 euros por mensaje o 1,91 euros si se hacía a través de una llamada desde teléfono móvil.

Eso sí, el servicio no iba del todo bien, y algunos foros se llenaron de quejas de los usuarios, que no recibían la clave y no sabían cómo reclamar, o que decían que la forma de visionado dejaba mucho que deseas.

Su salto al videojuego

El Internado tuvo merchandising de todo tipo. Por ejemplo, Planeta Junior creó una colección de libros escritos por los propios guionistas que reproducían las tramas de la serie a la vez que introducían nuevas claves para resolver el misterio.

Pero más interesante fue su salto a las consolas. Y es que fue la primera ficción española en dar el salto a al videojuego oficial para Nintendo DS, en una aventura gráfica ambientada en el internado Laguna Negra. Salió en 2008, coincidiendo con la quinta temporada de la serie, y el jugador podía meterse en la piel de Carol, Iván, Marcos, Julia y Vicky, y tenía que investigar su entorno mientras resolvía diferentes minujuegos. Más tarde, también tuvo un videojuego para móviles.