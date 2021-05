Aclaraciones al título profesional de Biólogo Sanitario

Hasta no hace mucho, lo habitual, en cualquier colectivo y viviendo en una sociedad democrática de hecho y derecho con sus imperfecciones, era poder tener una opinión distinta y el poder cambiar impresiones sobre ese tema en concreto. Si embargo, últimamente lo que ocurre es que muchas personas, por miedo al qué dirán o quizás por interés no confesables, se acogen al silencio de los corderos o peor, se hacen eco de verdades a medias, que son las mayores mentiras, y que además no se molestan en contrastar.

En esto no tiene un pase en ninguna parte y menos en colectivos como partidos políticos, sindicatos, asociaciones de cualquier tipo e incluso en colectivos profesionales, como Colegios Profesionales o Consejos de Colegios Profesionales. Y más, cuando estos vienen de un entorno científico en donde debiera primar el uso del método científico y contrastar siempre todo e incluso dudar de lo aparentemente cierto.

La paralización (aparente) de la constitución del título profesional de Biólogo Sanitario ha dado pie a la proliferación de iniciativas clamando, con toda razón, por la constatada falta de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad al problema profesional y laboral causado por la ausencia de dicho título.

Ante esta situación hay dos modelos:

El que defiende el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) que envió el 3 de agosto de 2020 a los colegios de biólogos y que se puede consultar en este enlace.

Esta propuesta venía acompañada de afirmaciones tales como que el Ministerio de Sanidad solamente aceptaba esta formulación, y que la Conferencia Española de Decanos de Biología (facultades universitarias) estaba de acuerdo con la propuesta enviada. Fue muy fácil descubrir que ambas afirmaciones eran inciertas. Esta situación dio pie a que el Colegio Oficial de Biólogos (COB) y el Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura (COBEx) preparan una alternativa cuyo contenido se puede leer aquí y corresponde a la enmienda presentada al Pleno del CGCOB, de 26 de septiembre de 2020.

Este modelo es inclusivo porque, a diferencia de la propuesta del CGCOB:

1. Permite a las titulaciones del ámbito de la Biología, como pueden ser la Bioquímica, Genética, Biología Sanitaria… acceder al Máster de Biólogo Sanitario que se requeriría para obtener el título profesional. Esto concuerda con el criterio del Ministerio de Sanidad para el acceso a la formación BIR y con lo previsto en los Estatutos de todos los colegios territoriales de biólogos, en los que se admite la colegiación de todas esas titulaciones.

2. Mantiene las competencias profesionales que tienen los licenciados biólogos en el ámbito sanitario, aprobadas en el Real Decreto 693/1996 (estatutos del COB), validado por la sentencia 4754/1998 del Tribunal Supremo y habilita a los graduados en Biología para ejercerlas, ya que se alinea con la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual las competencias de una profesión derivan de la formación académica conducente a la obtención de un título universitario.

Solo queda añadir que la propuesta del COBEx y del COB se ajusta a la Clasificación Europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO) en la que se encuentra el Grupo Ocupacional “Biólogos, botánicos, zoólogos y afines” (Cód. 2131), descrito como aquellos profesionales que aplican su conocimiento a resolver problemas de salud humana, entre otros, y en el que incluyen ocupaciones como inmunólogo, microbiólogo, genetista, fisiólogo, bioquímico, toxicólogo, epidemiólogo, etc.

Quienes defendemos una titulación del Biólogo Sanitario inclusivo, nos situamos en las antípodas de planteamientos excluyentes y corporativistas. Pensamos que la propuesta alternativa quiere revertir la injusta situación profesional que padecen muchas personas de nuestro colectivo.

Esperamos que esto aclare algo a los profesionales que están preocupados por su situación laboral y les sirva para descubrir la verdad, con mayúsculas, que solo se conseguirá con el trabajo y el apoyo de todas las partes implicadas.

*Jesús Bodegas Frías, Elena Domínguez Garrido y Pere Camprubí García, miembros de la Junta del COB.