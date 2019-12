Medidas urgentes para frenar el cambio climático

Existe una gran confusión en cuanto a las medidas más urgentes para frenar el cambio climático. Si tenemos en cuenta las primeras actuaciones de los dirigentes mundiales, observamos que se centran en las grandes ciudades, con restricciones a la circulación de vehículos, medida que está muy bien, pero cuyo efecto más destacado será incrementar la esperanza de vida de sus residentes unos pocos meses, pero no frenará el cambio climático. Se contamina mucho más al coger el vehículo por motivos de ocio cuando salimos fuera de la ciudad, y si encima cogemos el avión la contaminación se multiplica por veinte. También contamina mucho conseguir que nuestros frigoríficos estén llenos y nuestras casas calientes. Eso para mi tienen una clara interpretación, los dirigentes gobiernan para una gran masa de población residente en grandes ciudades, que son los que ejercen más presión, y se olvidan del resto del planeta. Es lo que viene siendo “pan y circo para el pueblo”, con el fin de ocultar los errores de planificación de los dirigentes mundiales.

El cambio climático no se frenará si entre otras medidas no conseguimos reducir drásticamente el uso del transporte aéreo. El daño que producen los aviones no es por cuanto contaminan sino por donde contaminan, pues no hace falta ser químico para comprender que los residuos de la combustión producen un cambio en la composición de la atmosfera alterando su comportamiento. También está demostrado que las estelas atrapan radiación de larga longitud emitida por la Tierra fomentando el calentamiento global y está por determinar los efectos de las ondas sonoras y del desplazamiento del aire. Negar esto corresponde a versiones interesadas, por eso el rechazo tiene que partir de la conciencia individual, hasta generar un rechazo social cuando un vuelo no esté justificado. No se puede esperar que la industria aeronáutica y el sector turístico lo frenen, más bien lo contrario, pues sus previsiones son de que en unos pocos años el tráfico aéreo su duplique.

Todavía más grave es la insensatez de hablar del Turismo Espacial. El Espacio debe quedar reservado exclusivamente a misiones científicas, nunca debe ser un espacio de ocio, por eso urge firmar tratados internacionales en este sentido.

Otra medida muy urgente es apagar los incendios cuando no hay fuego. No es aceptable que en pleno siglo XXI ardan enormes extensiones en la Península Ibérica, California, la Estepa Rusa y otras partes del planeta con potencial riesgo de incendios sin haber prevenido como evitar este enorme daño medioambiental. Para evitarlo, tenemos que ir haciendo cortafuegos donde cambiemos los árboles y arbustos por un manto solo de hierba, que con la ayuda de la ganadería extensiva que es respetuosa con el medio ambiente, evitaríamos la propagación de los incendios, y además, estos espacios tendrían otras funciones de control de fauna, flora y propagación de plagas. Esto requiere maquinas, herramientas y gente que se desplazaría al espacio rural despoblado del planeta, con su efecto positivo para el medio ambiente al estar mejor cuidado.

Para amortiguar los efectos de los desastres que se avecinan, tenemos que llenar los territorios más sensibles con balsas que retengan agua para que en situaciones de calor extrema, utilizarla y mantener vivo el manto vegetal, así evitaríamos que los pantanos se llenen de barro por la erosión y la atmosfera de polvo y arena, junto con el CO2 de los incendios. Resumiendo, tenemos que revertir la situación y conseguir que el agua que se ha perdido en los polos y los glaciares, se recupere almacenándola de la forma que podamos sólida o liquida, para que la atmosfera pueda tener más oxígeno y vapor de agua y menos CO2 y polvo en suspensión.

Una característica del cambio climático es la globalización. Eso implica que cualquier lucha contra el cambio climático tiene que estar respaldada por tratados internacionales, que obliguen a todos los países a modificar sus legislaciones adaptándolos a las directrices que se establezcan.

La solución pasa por impulsar con todas las herramientas, legales y emocionales, la Economía de Proximidad en todos los niveles de la actividad humana, pero especialmente alimentación y ocio que son las que más contaminan.

La Cumbre del Cambio Climático que se celebrara estos días en Madrid será un éxito si consiguen que los seres humanos se sientan mal cuando por placer causen un daño al medio ambiente, de no ser así está todo perdido, porque nos quedamos sin tiempo para las urgentes medidas a tomar.