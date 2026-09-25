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Patxi López

Patxi López .

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Crecer a la sombra de las orugas y en fila

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Hay que saber estar donde se debe estar y saber salir con la cabeza alta, con dignidad.

Oí hace unos días en una de esas tertulias serias, de las pocas que van quedando, que mantener un millonario "museo monclovita", único en Europa y por fin con la "verdad" comprobada, es propio de la "autocracia", esperpento de un gobierno que se dice democrático... y lo único verdadero del mismo es un comedor para "colocados obedientes", "voceros" de un presidente, no elegido por mayoría sino sostenido por un complejo guisado y preparado a gusto de crecederos sin sentido social.

Otro tema que ronda por todas las calles y en las tertulias de obreros sin "calificación" es la pregunta: ¿somos todos iguales ante las obligaciones que recoge la Constitución?... No, no y no... porque es inimaginable querer obligar a la gente lo que a los "sabiondos bien colocados en las sillas de ministros" les importa un rábano cumplir...

¿Qué presupuestos ha presentado, no digo aprobados? Ninguno. Como ocurre en los países teocráticos o autócratas... Se compran con las voluntades religiosas (aquí, en España, no, porque se ríen de los creyentes), otras veces se compran voluntades pagando con dinero de todos.

Esto es ¿democracia?... ni siquiera es dictadura. Simplemente es chulería, desprecio a toda persona sencilla, madrugadora, pobre, sin trabajo...

Señora Montero, ¿cuánto daño hizo usted en Andalucía? Mejor dicho, ¿cuántas cosas sabía usted y miraba para otro lado, aplaudiendo alegremente, como si estuviera en la feria de Sevilla?

Los españoles y Europa no se merecen esto... Han convertido un Gobierno, con derecho a equivocarse, en un Gobierno que enriquece a sus "sirvientes esclavos obedientes del jefe y sus ministros e indiferente a las necesidades del país: el campo, la industria, el mantenimiento, la industria eléctrica, las exportaciones... sólo viven de los subsidios con dinero ajeno que luego tenemos que devolver".

Señor Pedro Sánchez, presidente cacique, ¿cómo consiente usted que un diputado del PSOE, señor Patxi López, conteste a un periodista acreditado en la Cámara Baja de forma ofensiva y humillante? ¡Vergonzoso!

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