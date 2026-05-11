La reinvención del trabajo

En un momento en que la economía global parece caminar por una cuerda floja tendida entre la moderación inflacionaria y la desaceleración, se impone una reflexión más profunda sobre lo que realmente está cambiando. Más allá de los tipos de interés, los ajustes del BCE o los indicadores coyunturales, hay una transformación silenciosa —y quizá más decisiva— que afecta al núcleo mismo de la vida económica: el trabajo.

Desde la pandemia, los países desarrollados han vivido una recuperación económica desigual, marcada por una inflación inicialmente desbocada y ahora contenida a golpe de política monetaria restrictiva. Estados Unidos ha apostado por el gasto expansivo mientras la Reserva Federal actúa con cautela; en Europa, el BCE enfrenta la dificultad de sostener el crecimiento sin alimentar nuevas burbujas de deuda. Y todo ello en un contexto internacional profundamente inestable: guerras, elecciones inciertas, cadenas de suministro tensionadas y una transición energética aún en pañales.

España no es ajena a esta complejidad. El crecimiento del PIB ha sido mejor de lo esperado en algunos trimestres, pero persisten desequilibrios estructurales: una deuda pública superior al 110% del PIB, una productividad estancada y un mercado laboral que, pese a la reducción del paro, sigue marcado por la temporalidad encubierta, la sobrecualificación y la desconexión entre formación y necesidad empresarial.

Pero más allá de las cifras, lo que realmente está en juego es el futuro del trabajo.

Vivimos una época en la que la transformación tecnológica —especialmente la inteligencia artificial y la automatización— amenaza con alterar profundamente la naturaleza de los empleos. Ya no se trata solo de los trabajos manuales o repetitivos. Profesiones cualificadas, incluso creativas, están viendo cómo algunas de sus tareas son asumidas por algoritmos o plataformas digitales. La IA generativa, la robotización de procesos, el teletrabajo híbrido o la gestión por datos están redibujando las fronteras de lo que significa “trabajar”.

Frente a este escenario, el debate público sigue anclado en el corto plazo. La política gira en torno a la subida o bajada del salario mínimo, la última reforma laboral o los efectos de una huelga. Sin embargo, lo urgente no debería eclipsar lo importante: estamos ante un reto generacional. Nos enfrentamos a una posible **crisis de empleo estructural** si no repensamos desde ya la educación, la recualificación profesional y el propio contrato social.

España sufre de una paradoja inquietante: tenemos una de las generaciones jóvenes mejor formadas de la historia y, a la vez, un índice de desempleo juvenil que dobla la media europea. ¿Cómo es posible? El problema no es solo de oferta, sino de desajuste profundo entre el sistema educativo, el mundo empresarial y la transformación digital. A esto se suma un tejido productivo basado en sectores de bajo valor añadido —como el turismo o algunos servicios— donde la inversión en innovación sigue siendo la excepción.

Por otro lado, la robotización y la IA no implican necesariamente destrucción masiva de empleo, pero sí una reconfiguración radical. Los empleos del futuro no solo requerirán nuevas habilidades técnicas, sino también capacidades blandas como la adaptabilidad, la creatividad o la inteligencia emocional. Y esto exige una reforma profunda de la formación continua, tanto en el sistema educativo como dentro de las propias empresas.

Además, hay una dimensión social ineludible. Si el trabajo deja de ser el eje vertebrador de la vida de millones de personas, ¿qué lo sustituirá? La respuesta no puede limitarse a subsidios o ingresos mínimos. La integración social, la identidad personal y el propósito colectivo no pueden desligarse del empleo sin consecuencias.

La economía actual, con sus datos contradictorios y sus curvas de incertidumbre, es en realidad el síntoma de algo más profundo: el modelo de trabajo que conocimos en el siglo XX está agotado. La estabilidad laboral, la carrera profesional lineal, incluso la idea de un “trabajo para toda la vida”, son ya mitos más que aspiraciones. Lo que viene es un ecosistema laboral fragmentado, dinámico, digital y, si no se regula con inteligencia, potencialmente desigual.

Frente a este horizonte, España necesita menos polarización y más visión estratégica. No basta con resistir el presente: hay que anticipar el futuro. Y eso requiere pactos duraderos entre administraciones, empresas, sindicatos y ciudadanía para abordar los grandes desafíos del trabajo en el siglo XXI.

Porque la economía no se construye solo con indicadores macro. Se construye —o se derrumba— sobre la base del trabajo real de las personas reales. Y en esa batalla por el sentido y el valor del trabajo, nos jugamos mucho más que el crecimiento: nos jugamos el contrato social del futuro.