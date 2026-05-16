El refugio de Celtas Cortos en un pueblo de 600 habitantes: un hotel de lujo con restaurante Michelin entre las montañas

Celtas Cortos mantiene una estrecha relación con Aragón, aunque no siempre sea conocida por el público.

La banda celebró una de las citas de su gira del 40 aniversario el 27 de febrero en la Sala Multiusos de Zaragoza.

Y en su visita a la ciudad se volvió a hablar de la referencia aragonesa en su famosa canción de "20 de abril". La cabaña del Turmo está en el Pirineo Oscense, y el cantante de la banda vivió en Canfranc una temporada.

El cantante Jesús Cifuentes explicó en una entrevista en El Periódico de Aragón que llegó a vivir durante tres años en Canfranc, un pequeño pueblo de Huesca de apenas 600 habitantes.

Fue entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Aquel periodo se convirtió en un refugio personal para el músico y marcó parte del imaginario del grupo.

En su conocida canción 20 de abril, la banda hace referencia a la Cabaña del Turmo.

El videoclip oficial de la canción se grabó años más tarde en 2019, con motivo del 28º aniversario de la canción. El vídeo fue grabado, precisamente, en el valle de Benasque, incluyendo localizaciones de Canfranc y cómo no, la famosa cabaña.

Canfranc

Canfranc es un pueblo rodeado de montañas que combina patrimonio histórico y oferta turística de alto nivel. Cuenta con un hotel de lujo y un restaurante distinguido con estrella Michelin.

Su principal símbolo es la Estación Internacional de Canfranc. Se inauguró en las primeras décadas del siglo XX y es uno de los grandes ejemplos de arquitectura industrial de la época. Destaca por su elegancia y su imponente tamaño.

Estación de Canfranc. EUROPA PRESS

Hoy en día se organizan visitas guiadas que permiten conocer su historia y su estado de conservación.

Por su ubicación cercana a la frontera con Francia, Canfranc ha tenido un papel estratégico a lo largo de la historia. De hecho, conserva construcciones militares como la Torreta de Fusileros o el Fuerte de Coll de Ladrones.

El hotel de la estación alberga el restaurante Canfranc Express, dirigido por el chef Eduardo Salanova, que cuenta con una estrella Michelin.

Recrea la elegancia de los antiguos coches de tren de época, y su propuesta gastronómica convierte la visita en una experiencia que combina alta cocina y patrimonio histórico en un mismo espacio.

Restaurante Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel.

El municipio también forma parte del Camino de Santiago Francés. Este tramo aragonés fue muy transitado durante la Edad Media.

Durante siglos dejó un importante legado cultural, artístico y de leyendas.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos.

Las rutas de senderismo son numerosas y permiten recorrer el valle del Aragón, con paisajes de alta montaña espectaculares.

Cabaña del Turmo

En una de estas rutas se encuentra la conocida Cabaña del Turmo. Se trata de un refugio real de pastores situado en el Valle de Estós, dentro del Parque Natural Posets-Maladeta, en la provincia de Huesca.

Este lugar se ha convertido en un enclave simbólico para montañeros y amantes de la naturaleza. También es conocido por haber inspirado la canción 20 de abril de Celtas Cortos, lo que le ha dado una gran popularidad.

La cabaña está rodeada de picos que alcanzan los 2.000 metros de altitud.

El acceso se realiza a través de una ruta de senderismo de dificultad baja, aunque con cierto desnivel. La duración aproximada es de unas tres horas solo de ida.

La cabaña del Turmo. Travesía Pirenaica

El recorrido parte del parking del Valle de Estós. Es una ruta lineal con diferentes paradas, como el embalse o la cabaña de Santa Ana. El itinerario está bien señalizado y permite avanzar sin grandes complicaciones.

Uno de los puntos más destacados del camino son las Gorgas de los Galantes, un barranco de gran belleza paisajística que puede observarse desde varios miradores. Tras esta zona, el sendero continúa hasta la Cabaña del Turmo.